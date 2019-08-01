"معتقلي الرأي": السعودية تفرج عن وليد فتيحي بعد اعتقاله 20 شهرا

أعلن حساب "معتقلي الرأي" على فيسبوك، الخميس، أن السلطات السعودية أفرجت عن الطبيب وليد فتيحي، بعد عام ونصف العام من اعتقاله دون توجيه تهمة مباشرة.

وقال الحساب المعني بمتابعة أخبار المعتقلين في سجون السعودية، إن وليد فتيحي (54 عامًا) بات حراً بعد 20 شهرًا من الاعتقال التعسفي، في سجن ذهبان أحد أكبر سجون المملكة.

ولم يشر الحساب إلى توقيت الإفراج عن الطبيب السعودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

🔴 عاجل

تم الافراج عن الدكتور #وليد_فتيحي بعد 20 شهرا من الاعتقال التعسفي. — معتقلي الرأي (@m3takl) August 1, 2019

ما هي قصة الطبيب فتيحي؟

كان فتيحي قد حصل على الجنسية الأمريكية، أثناء دراسته وممارسته الطب، في الولايات المتحدة.

اشتهر فتيحي، من خلال تقديمه للبرنامج التلفزيوني الاجتماعي "ومحياي" على قناة "أم بي سي".

بعد عودته إلى السعودية وتأسيسه مستشفى خاص به في جدة، اعتقلته السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ضمن ما عرف وقتها بحملة محاربة الفساد، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

رغم أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين الموقوفين في فندق "الريتز كارلتون"، فإن فتيحي ظل معتقلًا دون تهمة، ومعه 20 شخصًا آخرين.

حقوقيون أطلقوا حملة، تدعو واشنطن للضغط على السعودية للإفراج عن فتيحي.

نشطاء عرب وأجانب، ناشدوا قبل أشهر السلطات السعودية، للإفراج عن الطبيب.

كم أسعدنا خبر الإفراج عن الدكتور #وليد_فتيحي ونتمنى قريباً اكتمال تلك الفرحة بحرية جميع معتقلي الرأي. pic.twitter.com/z9LnUEWBbB — معتقلي الرأي (@m3takl) August 1, 2019

ضرب وتعذيب

شبكة سي إن إن الأمريكية، كانت قد كشفت عن تعرض فتيحي للتعذيب والضرب أثناء اعتقاله في الريتز كارلتون.

الشبكة أكدت أن فتيحي ليس السعودي الوحيد الذي يحتجز دون تطبيق إجراءات قانونية.

حساب معتقلي الرأي ذكر أن فتيحي أجبر على تعاطي عقاقير لها تأثيرات سلبية على الدماغ.

عائلة فتيحي تمكنت من زيارته بين الحين والآخر والتحدث معه على الهاتف.

هوارد كوبر محامي فتيحي نقل عن عائلته قولها إن صحته تدهورت جسديًا ويبدو أنه منهار عاطفيًا

قالت "سي إن إن" إنها حاولت التواصل مع مسؤولين سعوديين للحصول على تعليق، لكن دون رد منهم.

في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نقل الخبر، نفى متحدث أي سوء معاملة للمحتجزين.

كشف "معتقلي الرأي" لأكثر من مرة عن حالات تعذيب بحق المعتقلين السعوديين، في حين نفت السلطات ذلك.

🔴 هام

أول ظهور للصحفي #صالح_الشيحي من داخل سجن ذهبان، منذ اعتقاله نهاية العام 2018، ويبدو على وجهه الشحوب والإرهاق، كما يظهر في الفيديو مجموعة من الصحفيين والإعلاميين المعتقلين تعسفياً.

الشيحي كان قد انتقد الفساد في الديوان الملكي، ولذلك اعتقل وحُكم 5 سنوات بالسجن. pic.twitter.com/qnEvPPS4Mt — معتقلي الرأي (@m3takl) July 25, 2019

تعذيب صحفيين انتقدوا الفساد

في 25 من يوليو/تموز الماضي، أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب السعودي المعتقل صالح الشيحي، من داخل سجن ذهبان.

أظهرت اللقطات على وجه الشيحي، الشحوب والإرهاق، إلى جانب مجموعة من الصحفيين والإعلاميين المعتقلين تعسفيًا.

في ديسمبر/كانون أول من عام 2017 كشف الشيحي، في لقاء تلفزيوني بثته قناة "روتانا خليجية"، الفساد في الديوان الملكي والعاملين فيه، لكن هذه الملفات قادته إلى المعتقل والمنع من الكتابة في صحيفة "الوطن" المحلية.

الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول عام 2018، كان قد انتقد إقدام السلطات السعودية على اعتقال الشيحي، واعتبره "جوهرة الصفحة الأخيرة بالوطن".

سمعت قبل قلبل باعتقال الزميل والصديق #صالح_الشيحي كان جوهرة الصفحة الاخيرة بالوطن زاملته فوجدته اغيرنا ع وطنه، كنت امازحه وأسميه كاتب البروليتاريا .

من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة ؟ هؤلاء هم الاصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله . pic.twitter.com/Ssys0wq6ma — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018

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