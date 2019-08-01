مصر: الجيش يحرق منازل أربع عائلات في سيناء

قامت قوات من الجيش المصري بمداهمة أربعة منازل في حي الفواخرية وسط مدينة العريش قبل يومين وإخلائها من ساكنيها وحرق المنازل الأربعة.

التفاصيل:

أكدت مصادر قبلية وشهود عيان لـ"الجزيرة مباشر" أن حرق الجيش للمنازل يأتي في إطار سياسة الانتقام من المطلوبين أمنيا.

أحد السكان المحليين من حي الفواخرية وينتمي لأكبر عائلاتها أكد أن البيوت الأربعة التي تم حرقها مؤخرا بالحي قد تم هدمها عقب الحرق.

يقول نشطاء إن قوات الجيش في سيناء تقوم بحرق بيوت من تزعم أن من بين المقيمين فيها مطلوبين أمنيا.

في بنت معانا هنا على تويتر، قوات الجيش المصري راحت حرقت بيتهم في مدينة #العريش في #سيناء أول امبارح ثم راحت قوات الأمن امبارح وهدوا بيتهم هما و3 أسر تانية،علشان قوات الجيش مش لاقية ولادهم. نفس سياسة قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في #فلسطين كل حد يقرأ التويته ده يكتب كلمة دعم للبنت — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) July 31, 2019

ناشط حقوقي في سيناء -رفض ذكر اسمه- قال إن هذه الممارسات تعتبر خرقا لكل القوانين والأعراف والأخلاق، فالمسموح به طبقا للقانون وفي ظل حالة الطوارئ يتم تفتيش المسكن للبحث عن المطلوبين مع احترام خصوصية المنزل.

الناشط أضاف: في حالة عدم وجود المطلوب فلا يحق للقوات أن تأخذ أحد أفراد أسرته رهينة حتي يتم تسليم المطلوب لنفسه، كما أنه في حالة وجود حكم ضد المطلوب في أسوأ الحالات فلا يجوز عقاب غيره.

"ممارسات مليشيات"