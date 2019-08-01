مشروع قانون بالكونغرس يحمّل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي

قدم عضوا الكونغرس الأمريكي، الجمهوري، ليندسي غراهام، والديمقراطي، كريستوفر كونز، مشروع قانون ينص على المطالبة باعتبار السعودية مسؤولة عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن السيناتور غراهام، الذي قال إنه والديمقراطي كونز، قدما مشروع القانون بشكل مشترك.

التفاصيل

مشروع القانون مشابه لمشروع قانون مرره مجلس النواب الأمريكي خلال يوليو/تموز الماضي.

مشروع القانون طالب الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتحديد المسؤولين السعوديين الضالعين في جريمة خاشقجي، ومن ثم فرض حظر على إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة بالنسبة لتلك الأسماء.

السيناتور غراهام قال في بيانه "هذا المشروع بمثابة رسالة للإدارة السعودية مفادها أن جريمة قتل خاشقجي لن تبقى دون عقاب، فإذا كُنتَ ضالعًا في الجريمة فلن تستطيع القدوم للولايات المتحدة، وهذا هو هدف مشروع القانون".

السيناتور كونز

يجب ألا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط.

إن لم تكن قيمنا أهم من مصالحنا، فهما على الأقل على نفس الدرجة من المساواة.

هناك تاريخ طويل لنا مع السعودية؛ لكن الرئيس (دونالد ترمب) فشل في تحميل مسؤولية قتل خاشقجي كبار المسؤولين التنفيذيين بالمملكة الضالعين بالجريمة.

مشروع القانون هذا يوضح أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان.

مقتل خاشقجي