مسؤولون أمريكيون يعلنون وفاة "حمزة" نجل أسامة بن لادن

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قد توفي.

التفاصيل

شبكة "إن بي سي" نقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن (30 عامًا).

لم يفصح المسؤولون عن تفاصيل وفاة نجل بن لادن أو ما إذا كانت واشنطن قد لعبت دورًا في وفاته أم لا، فيما أفادت شبكة "أي بي سي" الأمريكية إن حمزة قتل في وقت سابق خلال عملية قامت المخابرات الأمريكية بدور فيها.

الشبكة أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض التعليق على أسئلة الإعلاميين بهذا الشأن.

صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن العملية التي قتل فيها حمزة، تمت خلال العامين الماضيين دون تحديد تاريخها.

المسؤولان أضافا أن التأكد من مقتل حمزة استغرق وقتًا.

كان آخر بيان علني يصدر عن حمزة بن لادن -وهو أحد القادة الأساسيين في تنظيم القاعدة- قد نشر عام 2018 من قبل الذراع الإعلامي للقاعدة.

في هذا البيان وجه حمزة بن لادن تهديدًا للمملكة للسعودية ودعا المواطنين السعوديين إلى التمرد.

والد حمزة.. أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق (غيتي)

خلفيات

في فبراير/شباط، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها رصدت مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول مكان حمزة بن لادن، الذي هدد أكثر من مرة بضرب الولايات المتحدة.

وسائل إعلام أمريكية تقول إن حمزة هو الابن الخامس عشر والمفضل لأسامة بن لادن من زوجته الثالثة، واسمه موجود أصلا على اللائحة الأمريكية السوداء للأشخاص المتهمين بالإرهاب.

السعودية سحبت الجنسية من حمزة الذي يُعتقد أنه ولد نحو عام 1989.

انتقل والده أسامة بن لادن إلى أفغانستان في عام 1996 وأعلن الحرب على الولايات المتحدة.

أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على #حمزة_بن_لادن، ابن زعيم تنظيم #القاعدة السابق.

اذا كانت لديك اية معلومات الرجاء الاتصال باقرب سفارة او قنصلية أميركية، او البريد الالكتروني: info@rewardsforjustice.net pic.twitter.com/QUfjVuJMeW — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) February 28, 2019