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سياسة

للمرة الثالثة في أسبوع.. الاحتلال يستدعي طفلة من الخليل للتحقيق

الاحتلال يستدعي طفلة من الخليل بعمر 8 سنوات للتحقيق
الاحتلال يستدعي طفلة من الخليل بعمر 8 سنوات للتحقيق
1/8/2019

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعاء الأطفال الفلسطينيين للتحقيق معهم بحجج واهية، فبعد الطفلين عليان وعبيد، استدعت قوات الاحتلال اليوم الخميس طفلة بالخليل عمرها 8 سنوات للتحقيق!

وقبل يومين استدعت قوات الاحتلال طفلًا لم يتجاوز الرابعة من عمره، وآخر في عمر السادسة، للتحقيق في القدس، وها هي اليوم تستدعي الطفلة ملاك شادي سدر ذات الثماني سنوات، للتحقيق معها.

من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة المحتلة، طالت أكثر من 25 فلسطينيًا.

استدعاء الأطفال
  • مصادر محلية وأمنية ذكرت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، استدعت الطفلة ملاك (8 سنوات) للتحقيق معها، وذلك عقب مداهمة منزل عائلتها في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.
  • قوات الاحتلال سلمت بلاغًا لوالدها للتحقيق معها، وذلك بتهمة مضايقة المستوطنين.
  • سلطات الاحتلال استدعت، أمس وأمس الأول، في حادثين منفصلين، طفلين مقدسيين من قرية العيسوية للتحقيق معهما.
  • تم استدعاء الطفل المقدسي محمد عليان (4 سنوات) من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، للتحقيق معه بحجة إلقاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، إلا أنها لم تحقق معه بعد وصوله المركز مع والده تحت ضغط شعبي من الأهالي.
  • كما تم استدعاء الطفل قيس فراس عبيد (6 سنوات) من العيسوية أيضًا بحجة إلقاء عبوة عصير كرتون صغيرة زعم الجنود أنها ألقيت نحوهم.

خلفيات
  • قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 230 طفلا في سجونها ضمن نحو 5700 أسير فلسطيني.
  • محاكم إسرائيلية أصدرت خلال السنوات الثلاثة الماضية، أحكامًا بحق نحو عشرين طفلاً، غالبيتهم من القدس.
  • يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق في يونيو/حزيران 2015، على قانون يشدد عقوبة السجن الفعلي على راشقي الحجارة الفلسطينيين لتصل إلى عشرين عامًا.
  • أيضًا سمح المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) بتوسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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