فيسبوك تغلق مئات الحسابات "المضللة" في السعودية ومصر والإمارات

قالت شركة فيسبوك، الخميس، إن أشخاصا مرتبطين بحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة على فيسبوك للترويج لدعاية الدولة ومهاجمة الخصوم في المنطقة.

تضليل المستخدمين

أعلنت فيسبوك أنها أغلقت أكثر من 350 حسابا وصفحة عليها جميعا نحو 1.4 مليون متابع في أحدث حملة ضمن جهود مستمرة لمحاربة "السلوك المزيف المنسق" على منصتها، وفي أول نشاط من نوعه تربطه بالحكومة السعودية.

كما أعلنت الشركة عن إغلاق حسابات "مضللة" في كل من مصر والإمارات أيضا، استهدفت عدة دول بالمنطقة.

قالت الشركة في بيان، إنها وجدت عمليتين منفصلتين، واحدة نشأت في الإمارات ومصر وأخرى في السعودية، وكلاهما أنشأت حسابات عبر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"؛ لتضليل المستخدمين واستهداف بعض دول المنطقة.

بالنسبة للعملية الأولى (بمصر والإمارات)، أوضحت الشركة أنها أغلقت 259 حسابًا و102 صفحة و5 مجموعات و4 أحداث على "فيسبوك"، بخلاف إغلاق 17 حساباً عبر تطبيق "إنستغرام".

ذكرت الشركة أنها أغلقت أيضًا 217 حسابًا و144 صفحة و5 مجموعات على "فيسبوك" و31 حسابا عبر "إنستغرام"، قالت إنها "شاركت في سلوك غير منسق صادر من السعودية".

الشركة أشارت إلى أن النشاط المضلل لهذه الشبكات ركز على عدد من بلدان المنطقة خاصة في الشرق الأوسط، وبعضها في شمال أفريقيا وشرقها.

Removing Coordinated Inauthentic Behavior in UAE, Egypt and Saudi Arabia https://t.co/o9iIRen4MD — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) August 1, 2019

قطر وتركيا

عن مضمون نشاط الشبكات، أوضح البيان أنها مواضيع غير خاصة بالدول (الموجهة إليها)، مثل الأزياء والحيوانات والفكاهة والحرف اليدوية، بخلاف النشر بشكل متكرر للأخبار المحلية والسياسية والانتخابات ومواضيع أخرى.

أورد البيان عدة نماذج للمحتوى الذي نشرته بعض هذه الصفحات، بينها "الزعم بسيطرة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على ليبيا"، و"دعم مزعوم للجماعات الإرهابية من قبل قطر وتركيا"، وكذلك "نشاط إيران في اليمن"، و"نجاح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن"، و"استقلال أرض الصومال"، و"التشكيك في مصداقية شبكة أخبار الجزيرة القطرية ومنظمة العفو الدولية".

أحد الصفحات التي أعلنت فيسبوك إغلاقها

مرتبطون بالحكومة السعودية

قال ناثانيال جليتشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك "بالنسبة لهذه العملية، استطاع محققونا التأكد من أن الأشخاص الذين يقفون وراءها مرتبطون بالحكومة السعودية".

جليتشر أضاف "في أي مرة تكون هناك صلة بين عملية معلومات وحكومة، يكون ذلك مهما وينبغي أن يعلم الناس".

جليتشر تابع أن الحملة السعودية كانت نشطة على موقعي فيسبوك وإنستغرام واستهدفت بشكل أساسي دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينها قطر والإمارات ومصر وفلسطين.

استخدمت الحملة حسابات مزيفة تتظاهر بأنها من مواطني تلك الدول كما صممت صفحات لتبدو مثل مواقع إخبارية محلية. وقالت فيسبوك إن أكثر من 100 ألف دولار أنفقت على الإعلانات.

جليتشر قال "عادة ما ينشرون بالعربية عن أخبار المنطقة والقضايا السياسية. ويتحدثون عن أمور مثل ولي العهد محمد بن سلمان وخطته للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ونجاحات القوات المسلحة السعودية ولا سيما في حرب اليمن".

إحدى الصفحات التي أغلقتها فيسبوك

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