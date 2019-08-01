عيد الأضحى الأحد في السعودية ومصر.. والاثنين في عُمان

أعلنت السعودية، الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري.

التفاصيل:

وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن المحكمة العليا السعودية، فإن غدًا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال.

المحكمة أشارت إلى أن "الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".

الاثنين في عٌمان

خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 أغسطس/ آب أول أيام عيد الأضحى.

اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية الهلال، وفق وكالة الأنباء العمانية.

اللجنة أضافت: وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم بعد غد السبت هو غرة شهر ذي الحجة.

عدم ثبوت رؤية #هلال_شهر_ذي_الحجة لعام ١٤٤٠ هـ#عمان — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) August 1, 2019

مصر

توافقت دار الإفتاء المصرية مع ما أعلنته السعودية وأعلنت أن غدا الجمعة هو أول أيام ذي الحجة، ويوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

خلفيات: