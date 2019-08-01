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سياسة

عيد الأضحى الأحد في السعودية ومصر.. والاثنين في عُمان

ضيوف الرحمن يتوافدون على صعيد عرفات
ضيوف الرحمن يتوافدون على صعيد عرفات
1/8/2019

أعلنت السعودية، الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري.

التفاصيل:
  • وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن المحكمة العليا السعودية، فإن غدًا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال.
  • المحكمة أشارت إلى أن "الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".
الاثنين في عٌمان
  • خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 أغسطس/ آب أول أيام عيد الأضحى.
  •  اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية الهلال، وفق وكالة الأنباء العمانية.
  • اللجنة أضافت: وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم بعد غد السبت هو غرة شهر ذي الحجة.

مصر
  • توافقت دار الإفتاء المصرية مع ما أعلنته السعودية وأعلنت أن غدا الجمعة هو أول أيام ذي الحجة، ويوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

خلفيات:
  • تعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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