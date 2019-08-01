عيد الأضحى الأحد في السعودية ومصر.. والاثنين في عُمان

أعلنت السعودية، الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري.
التفاصيل:
- وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن المحكمة العليا السعودية، فإن غدًا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال.
- المحكمة أشارت إلى أن "الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".
الاثنين في عٌمان
- خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 أغسطس/ آب أول أيام عيد الأضحى.
- اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية الهلال، وفق وكالة الأنباء العمانية.
- اللجنة أضافت: وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم بعد غد السبت هو غرة شهر ذي الحجة.
مصر
- توافقت دار الإفتاء المصرية مع ما أعلنته السعودية وأعلنت أن غدا الجمعة هو أول أيام ذي الحجة، ويوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
خلفيات:
- تعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.