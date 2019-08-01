عشرات القتلى بهجومين في عدن.. واستهداف الدمام بصاروخ باليستي

قالت مصادر أمنية وطبية لرويترز إن 32 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على عرض عسكري في مدينة عدن الساحلية اليمنية اليوم الخميس.

فيما أكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية أن عدد القتلى وصل إلى 35 جنديا.

كما قُتل ثلاثة شرطيين الخميس وجرح 20 شخصًا بينهم العديد من عناصر الشرطة في هجوم انتحاري استهدف مركزا لقوات الأمن في محافظة عدن جنوب اليمن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

هجوم على معسكر الجلاء

الهجوم وقع خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن.

جماعة الحوثي أعلنت المسؤولية عن الهجوم.

تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين قال إن الحركة استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في عدن بقيام الطيران الحربي التابع للتحالف بتحليق مكثف في سماء المدينة. كما قامت قوات الأمن بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الانفجارين.

وكالة الأناضول أفادت بمقتل منير اليافعي "أبو اليمامة" قائد قوات الدعم والإسناد جراء الاستهداف الحوثي لمعسكر الجلاء.

قناة المسيرة على موقعها الإلكتروني: سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية شن هجوما على تجمعات في معسكر الجلاء بمحافظة عدن، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع: نتج عن العملية مصرع وإصابة العشرات بينهم قيادات، وتسببت في حالة إرباك كبيرة ضمن صفوفهم.

المتحدث العسكري للحوثيين: تم استهداف العرض العسكري بطائرة "قاصف 2″، وصاروخ باليستي متوسط المدى، لم يكشف عنه حتى الآن.

المتحدث العسكري: العرض العسكري الذي تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز". والمحافظتان تحت سيطرة الحوثيين.

رأى شاهد من رويترز تسع جثث على الأرض بعد أن ضرب الانفجار معسكرا تابعا للقوات اليمنية المدعومة من الإمارات وهي عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين.

ذكر الشاهد "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن. مجموعة من الجنود كانت تبكي عند جثة يعتقد أنها للقائد".

لم يتضح إن كانت هناك صلة بين الهجومين.

منذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

صاروخ باليستي باتجاه الدمام

أعلنت جماعة الحوثي أيضا إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى، على هدف عسكري في الدمام السعودية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، نشره على صفحته في فيسبوك.

أوضح سريع أن "القوة الصاروخية للجماعة، أطلقت صباح اليوم (الخميس) صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى، باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام". وأضاف أن الإطلاق جاء في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية.

اعتبر سريع أن الاستهداف يأتي ردا على هجمات التحالف العربي وحصاره لليمن.

دعا سريع كل الشركات الأجنبية والمواطنين إلى الابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة.

هجوم على مركز للشرطة