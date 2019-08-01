شهيد في خانيونس خلال اشتباك مع الاحتلال أصاب ضابطا وجنديين

استشهد المقاوم الفلسطيني هاني أبو صلاح (20 عامًا)، فجر الخميس، عبَر حدود قطاع غزة واشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصاب ثلاثة منهم بإصابات متفاوتة.

ماذا حدث في خانيونس؟

جيش الاحتلال ادعى في بيان أن الشهيد كان ناشطًا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه ارتدى الزي العسكري، وكان مسلحًا ببندقية كلاشينكوف وعدة قنابل.

جيش الاحتلال: بعد تبادل إطلاق النار، تم استهداف موقع لحركة "حماس" شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، بدبابة ما أدى إلى تبادل إطلاق نار ، كما تم إغلاق عدة محاور في المنطقة، واستنفار قوات كبيرة أخرى في محيط المستوطنات القريبة.

بحسب بيان جيش الاحتلال، فإن الشاب الفلسطيني عبر الشريط الحدودي، واشتبك مع الجنود، فأصاب ضابطًا إسرائيليًا بإصابة متوسطة، وأصيب جنديان آخران بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

بحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، رونين منليس، فإن الجنود الإسرائيليين عاينوا خلال ساعات الليل شخصًا يقترب من السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة. وتم استنفار قوات إلى المنطقة ورفع حالة التأهب.

حادث استثنائي

بعد أن أشار منليس في حديثه للمراسلين العسكريين، إلى أن الجيش لم يجر بعد تحقيقات كاملة، قال، في سرده لبعض التفاصيل، إنه تمت معاينة اقتراب من السياج الحدودي من قبل الراصدات في الجيش بعد الساعة الثانية من منتصف الليل الفائت قرب "كيسوفيم".

منليس: الشاب الفلسطيني أطلق النار، وأصاب ضابطًا بجروح متوسطة، كما أصيب جندي بصورة طفيفة، وأصيب ثالث بشظية، وذلك قبل أن تصل قوة إسرائيلية إلى السواتر الترابية المقامة قرب السياج الحدودي.

منليس: القوة الإسرائيلية حاولت استهداف الشاب الفلسطيني، بالتزامن مع إعلان حالة تأهب في عدة مستوطنات تحسبًا من إمكانية أن يكون الحديث عن عملية أوسع.

منليس وصف الحدث بأنه "استثنائي"، بسبب عبور المسلح للسياج الحدودي، وأنه في هذه المرحلة فإن فرضية الجيش تقول إن الحديث عن عملية مستقلة، وإن الشاب نفذها من تلقاء نفسه.

شهود عيان في غزة قالوا إن جيش الاحتلال أطلق قذيفتين ومصابيح إنارة، على المنطقة الحدودية شرقي بلدة خزاعة بمحافظة خانيونس، بعد سماع أصوات إطلاق نار، كما تحدث آخرون عن تحليق طائرات تابعة للاحتلال في أجواء المنطقة.

ردود فعل إسرائيلية غاضبة