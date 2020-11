سوريا.. تجدد القصف والمعارك وتوثيق 33 مجزرة خلال 3 أشهر

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات روسيا والنظام السوري، ارتكبت خلال 3 أشهر، 33 مجزرة بمنطقة خفض التصعيد الرابعة التي تضم محافظة إدلب، وبعض امتداداتها بريفي حماة واللاذقية.

جاء تقرير الشبكة، الأربعاء، وسط تجدد القصف والمعارك في ريف حماة وسط سوريا، وسقوط قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات روسية وميليشيا إيرانية غرب مدينة حلب.

"أفظع الانتهاكات"

الانتهاكات بالأرقام

