سوريا.. تجدد القصف والمعارك وتوثيق 33 مجزرة خلال 3 أشهر

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات روسيا والنظام السوري، ارتكبت خلال 3 أشهر، 33 مجزرة بمنطقة خفض التصعيد الرابعة التي تضم محافظة إدلب، وبعض امتداداتها بريفي حماة واللاذقية.

جاء تقرير الشبكة، الأربعاء، وسط تجدد القصف والمعارك في ريف حماة وسط سوريا، وسقوط قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات روسية وميليشيا إيرانية غرب مدينة حلب.

"أفظع الانتهاكات"

تقرير الشبكة أضاف أن قوات النظام وروسيا، ارتكبت أفظع الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد الرابعة، منذ 26 أبريل/نيسان الماضي وحتى اليوم.

الانتهاكات تمثلت بعمليات القتل خارج نطاق القانون، والقصف العشوائي والمتعمد، والتشريد القسري وقصف البنى التحتية، وصولًا لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

الانتهاكات بالأرقام

التقرير وثّق مقتل 781 مدنيًا، بينهم 208 من الأطفال، و140 سيدة، من 26 أبريل/نيسان وحتى 27 يوليو/تموز، على يد قوات النظام وروسيا.

قوات النظام السوري قتلت 625 مدنيًا، بينهم 170 طفلاً و115 امرأة، فيما قتلت القوات الروسية 156 مدنيًا، بينهم 38 طفلاً و25 امرأة.

التقرير اتهم القوات الروسية، بارتكاب أكبر مجزرة في مدينة معرة النعمان، منذ التصعيد العسكري الأخير.

المجزرة وقعت في 22 يوليو/تموز بسوق شعبي وسط المدينة، وراح ضحيتها 39 مدنيًا.

Tweets series of what have been highlighted in the report ”The #SyrianRussianAlliance Forces Commit 33 #Massacres in the Fourth #DeEscalation Zone Within Three Months"https://t.co/wyYIz17xN8 — Syrian Network (@snhr) July 31, 2019

قنابل محرمة دوليا

الشبكة ذكرت أن قوات النظام السوري وروسيا صعّدتا من استخدام الذخائر العنقودية والحارقة.

وثقت الشبكة تنفيذ ما لا يقل عن 22 هجومًا بالذخائر العنقودية و21 هجومًا بالذخائر الحارقة.

التقرير نقل عن مدير الشبكة، فضل عبد الغني قوله، إن تلك المجازر تشير إلى مدى استهتار الجهة المهاجمة بحياة المدنيين.

عبد الغني: الهجمات تشير إلى رغبة شديدة في القتل والتَّخلص من أكبر قدر ممكن من المدنيين، ويبدو لنا أنَّ هذا هو تحديدًا ما ترغب به القيادة السياسية لكل من القوات الروسية والسورية.

عبد الغني: روسيا تنكر ارتكابها المجازر، وسوف تستمر في ذلك ما دام المجتمع الدولي صامتًا.

حملات نزوح مستمرة

منظمة "أطباء بلا حدود" أعلنت في بيان لها الأربعاء، نزوح 450 ألف سوري للحدود التركية منذ بدء التصعيد.

المنظمة: النازحون توجهوا إلى مناطق مكتظة بالسكان، ويعيشون في خيام أو في العراء تحت أشجار الزيتون، إنهم بحاجة للغذاء والماء والرعاية الطبية.

البيان: مئات آلاف من النازحين يعيشون في ظروف مروعة غير صحية، والعديد من ملاجئ الإيواء أصبحت مكتظة للغاية، وبنيتها التحتية غير كافية، ما يشكل بيئة خصبة لتفشي الأمراض.

قصف ومعارك

قصفت طائرات حربية روسية، وأخرى تابعة للنظام، الأربعاء، مدينة كفرزيتا والبلدات والقرى التابعة لها شمال حماة وسط سوريا.

تعرض محيط بلدة اللطامنة وقرية الزكاة لقصف صاروخي ومدفعي، من معسكرات القوات الروسية قرب مدينتي محردة وحلفايا.

في وقت سابق الأربعاء، بدأت قوات النظام السوري التمهيد لاقتحام قرية الزكاة التابعة لمدينة كفرزيتا.

النظام السوري حشد قواته في قريتي الجبين وشليوط بعد سيطرته على وادي حسمين باشتباكات مع فصائل معارضة.

صدام روسي إيراني في حلب