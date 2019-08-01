تدهور صحة طالب قطري معتقل بالسعودية

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن تدهور صحة الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله، المعتقل لدى السعودية منذ يوليو/تموز 2018.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبدي قلقها العميق إزاء المعلومات والتقارير التي تفيد بتدهور صحة الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبدالله المحتجز تعسفيا لدى السلطات السعودية، في الفترة الأخيرة، جراء التعذيب والإهمال المتعمد الذي يتعرض له في حبسه الانفرادي.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 31, 2019
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقول إنها تلقت معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن صحة الطالب القطري المعتقل تعسفيا بسجون المملكة العربية السعودية، قد تدهورت جراء الظروف القاسية للاحتجاز التعسفي والإهمال المتعمد.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 31, 2019
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنوه إلى أن هذا الطالب القطري كان مختفيا قسريا منذ 6 يوليو 2018، قبل أن تعلن السلطات السعودية عن مكان احتجازه في مايو الماضي لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري غير الطوعي.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 31, 2019
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال التعسفي للطالب القطري عبد العزيز سعيد عبدالله ، الذي يخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية وتحمل السلطات السعودية كامل المسؤولية عن حياة الطالب القطري، وسلامته الجسدية والصحية، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 31, 2019