بلومبيرغ: السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من "إسرائيل"

نقلت وكالة بلومبيرغ عن وزير إسرائيلي سابق أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، في أحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعدان رسميا في حالة عداء.

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نقلت الوكالة عن الوزير الإسرائيلي والبرلماني السابق أيوب قرا القول في مقابلة بالقدس، مستشهدا بحوارات مع "مسؤولين بارزين"، في المنطقة، إن الجانبين بحثا مد خط أنابيب يصل بين السعودية وإيلات.

إيلات "مدينة إسرائيلية" تقع على خليج العقبة وتبعد نحو 40 كيلومترا (9ر24 ميلا) عن الحدود، وتم اختيارها لقربها من السعودية.

الوكالة لفتت إلى أن مشروع طاقة بهذا الحجم سيتطلب وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين "إسرائيل" والسعودية، ومن المرجح أن يكون لهذا أصداء سياسية.

ذكرت الوكالة أن "إسرائيل" والسعودية متحدتان سرًا في خصومتهما لإيران، إلا أن إضفاء صفة رسمية على تحالف في هذا الشأن ربما لا يزال أمرًا يصعب تحقيقه.

رفض ممثلون لوزارتي الطاقة في كل من "إسرائيل" والسعودية التعقيب على ذلك.

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