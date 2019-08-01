الفلبين تعتقل أردنيا لصلته بـصهر أسامة بن لادن

أعلنت السلطات الفلبينية، الخميس، اعتقال أردني قالت إنه كان مساعدا لصهر زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

التفاصيل:

قال مسؤولون في الفلبين إن السلطات اعتقلت محمد عفيف عبد الجليل في 4 يوليو/تموز، ومازال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

يوصف عبد الجليل (51 عاما) بأنه مساعد سابق لمحمد خليفة، صهر بن لادن كما أنه ممول لتنظيم القاعدة.

قُبض على عبد الجليل في زامبوانغا، وهي مدينة ساحلية في الطرف الجنوبي الغربي من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في البلاد.

قال جيم مورينتي، رئيس مكتب الهجرة في الفلبين، في بيان إن عبد الجليل كان يحمل وثائق مزورة باسم مستعار.

مورينتي أضاف: "سنقوم بترحيله لكونه دخل البلاد بشكل غير قانوني، لأنه ليس لديه سجل بوصوله، منذ اعتقاله وترحيله عام 2003 لكونه أجنبيا غير مرغوب فيه".

محمود عفيف عبد الجليل (وسط) أثناء اعتقاله سابقا في الفلبين عام 2003 – غيتي

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