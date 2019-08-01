البث الحي
سياسة|الفلبين

الفلبين تعتقل أردنيا لصلته بـصهر أسامة بن لادن

أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق
أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق
1/8/2019

أعلنت السلطات الفلبينية، الخميس، اعتقال أردني قالت إنه كان مساعدا لصهر زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

التفاصيل:
  • قال مسؤولون في الفلبين إن السلطات اعتقلت محمد عفيف عبد الجليل في 4 يوليو/تموز، ومازال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.
  • يوصف عبد الجليل (51 عاما) بأنه مساعد سابق لمحمد خليفة، صهر بن لادن كما أنه ممول لتنظيم القاعدة.
  • قُبض على عبد الجليل في زامبوانغا، وهي مدينة ساحلية في الطرف الجنوبي الغربي من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في البلاد.
  • قال جيم مورينتي، رئيس مكتب الهجرة في الفلبين، في بيان إن عبد الجليل كان يحمل وثائق مزورة باسم مستعار.
  • مورينتي أضاف: "سنقوم بترحيله لكونه دخل البلاد بشكل غير قانوني، لأنه ليس لديه سجل بوصوله، منذ اعتقاله وترحيله عام 2003 لكونه أجنبيا غير مرغوب فيه".
     

    محمود عفيف عبد الجليل (وسط) أثناء اعتقاله سابقا في الفلبين عام 2003 – غيتي
خلفيات:
  • في عام 2003، قالت السلطات الفلبينية إن عبد الجليل كان مساعدا لمحمد خليفة، رجل الأعمال السعودي وصهر بن لادن، وإن الاثنين متورطان في تمويل تنظيم القاعدة.
  • قالت السلطات إنها بدأت منذ شهور في مراقبة عبد الجليل بعد توقيفه مع مرافق جزائري عند نقطة تفتيش عسكرية في زامبوانغا في أغسطس/آب من العام الماضي.
  • قال عبد الجليل عند استجوابه حينها إنه عاد إلى الفلبين في عام 2007.
  • إعلان اعتقال عبد الجليل يأتي بعد يوم من إعلان مسؤولين أمريكيين أن الولايات تعتقد أن حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قد توفي.
  • شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن.
  • لم يفصح المسؤولون عن تفاصيل وفاة نجل بن لادن أو ما إذا كانت واشنطن قد لعبت دورا في وفاته أم لا، لكن وسائل إعلام أمريكية أخرى قالت إن نجل بن لادن قتل في عملية شاركت فيها المخابرات الأمريكية.
المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك تايمز
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)