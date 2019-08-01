الرئيس الصومالي يتخلى طواعية عن جنسيته الأمريكية

أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية، الخميس، أن الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو" تخلى بصفة رسمية وطواعية عن الجنسية الأمريكية التي يحملها، ولم تقدم أسبابا لهذه الخطوة.

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الرئاسة قالت في بيان: "الدستور الصومالي المؤقت يجيز للمواطنين الصوماليين حمل جوازي سفر لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلي عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".

بيان الرئاسة: "هذه العملية انتهت اليوم. نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية، وهي جنسية الولايات المتحدة. لقد استغرقت المهمة وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية في الولايات المتحدة والصومال".

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن هذا الإعلان يأتي بعد نحو أسبوعين من هجوم شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أربع نائبات ينتمين لأقليات في الولايات المتحدة من بينهم النائبة صومالية المولد إلهان عمر، التي طلب منها ترمب العودة إلى القرن الأفريقي.

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