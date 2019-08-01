أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

تصريحات مسؤول أمريكي لوكالة رويترز:

واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي

ظريف ساعد في تنفيذ "جدول أعمال متهور" للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران بفرضها عقوبات على وزير خارجيتها.

أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda. — Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019

ظريف يرد..

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب على تويتر: سبب عقوبات واشنطن علي هو أنني المتحدث الرئيسي باسم إيران على مستوى العالم.

ظريف: العقوبات التي فرضتها واشنطن لن تؤثر علي أو على عائلتي؛ لأنه لا أملاك أو مصالح لنا خارج إيران.

عقوبات أمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

قال ترمب إن العقوبات تأتي جزئيا في إطار الرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة.

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