أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
تصريحات مسؤول أمريكي لوكالة رويترز:
- واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي
- ظريف ساعد في تنفيذ "جدول أعمال متهور" للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
- إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران بفرضها عقوبات على وزير خارجيتها.
- أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.
ظريف يرد..
- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب على تويتر: سبب عقوبات واشنطن علي هو أنني المتحدث الرئيسي باسم إيران على مستوى العالم.
- ظريف: العقوبات التي فرضتها واشنطن لن تؤثر علي أو على عائلتي؛ لأنه لا أملاك أو مصالح لنا خارج إيران.
عقوبات أمريكية
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.
- قال ترمب إن العقوبات تأتي جزئيا في إطار الرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة.
خلفيات
- تهدف العقوبات إلى منع قيادة إيران من الوصول إلى الموارد المالية، ومنعها من استخدام النظام المالي الأمريكي أو الوصول إلى أي أصول لها في الولايات المتحدة.
- احتدم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى كبرى وأعاد فرض العقوبات عليها.