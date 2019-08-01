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سياسة

أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
31/7/2019

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

تصريحات مسؤول أمريكي لوكالة رويترز:
  • واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي
  • ظريف ساعد في تنفيذ "جدول أعمال متهور" للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
  • إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران بفرضها عقوبات على وزير خارجيتها.
  • أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

ظريف يرد..
  • وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب على تويتر: سبب عقوبات واشنطن علي هو أنني المتحدث الرئيسي باسم إيران على مستوى العالم.
  • ظريف: العقوبات التي فرضتها واشنطن لن تؤثر علي أو على عائلتي؛ لأنه لا أملاك أو مصالح لنا خارج إيران.
عقوبات أمريكية
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.
  • قال ترمب إن العقوبات تأتي جزئيا في إطار الرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة.
خلفيات
  • تهدف العقوبات إلى منع قيادة إيران من الوصول إلى الموارد المالية، ومنعها من استخدام النظام المالي الأمريكي أو الوصول إلى أي أصول لها في الولايات المتحدة.
  • احتدم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى كبرى وأعاد فرض العقوبات عليها.
المصدر : وكالات
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