أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda.

— Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019