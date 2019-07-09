مقررة بالأمم المتحدة: أدعم إجراء تحقيق في أسباب وفاة مرسي

قالت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار إنها تدعم إجراء تحقيق في أسباب وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي خلال جلسة محاكمته.

تصريحات كالامار جاءت خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن بعنوان " اغتيال جمال خاشقجي .. السر المفضوح"

أبرز تصريحات كالامار

يجب الاستماع إلى محاميي مرسي وأفراد أسرته حول ملابسات وفاته.

لا نرى رأيا عاما دوليا تجاه مصر على الرغم من مستوى الانتهاكات التي تشهدها.

عملية قتل خاشقجي تم التخطيط لها بعناية بحيث لا يبقى أثر لجثته أو أثر في مكان قتله.

مسؤولية الدولة السعودية عن جريمة قتل خاشقجي يجب أن تشمل كل من ساهم في جريمة القتل بشكل مباشر أو غير مباشر.

العقوبات الشخصية ليست كافية إلا إذا وصلت لشخصيات عليا في السعودية.

تحدثت مع مسؤولين كبار في الولايات المتحدة بشأن مقتل جمال خاشقجي.

على تركيا أن تكشف ما لديها من معلومات يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة في محاسبة قتلة خاشقجي

هناك ممارسات في السعودية قد تنتقل إلى دولنا إذا مرت جريمة قتل خاشقجي دون عقاب.

دعونا إلى فتح تحقيق دولي في قضية قتل خاشقجي كما دعوت دولا أخرى للمساعدة بما لديها من إمكانيات.

ما كان ينبغي أن تدعى السعودية للمشاركة في قمة مجموعة 20 كما أنه ماينبغي أن تستضيف القمة المقبلة للمجموعة.

خلفيات