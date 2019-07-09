محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس

أصدرت محكمة يمنية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف الذي تقوده السعودية.

رد منظمة العفو الدولية على القرار:

في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على ثلاثين شخصية سياسية معارضة بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية وبرّأت ستة آخرين".

أحكام الإعدام التي صدرت على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين جزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء.

أحكام الإعدام ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.

#صنعاء: في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على ثلاثين شخصية سياسية معارضة بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف الذي تقوده #السعودية وبرّأت ستة آخرين. نطالب السلطات الحوثية بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراحهم على الفور. #اليمن pic.twitter.com/0VGnFgYKU4 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 9, 2019