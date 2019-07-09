محكمة أمريكية: لا يحق لترمب حظر متابعيه على تويتر

أيدت محكمة استئناف أمريكية حكما لمحكمة أدنى درجة في عام 2018 قال إنه لا يحق للرئيس دونالد ترمب حظر أشخاص من متابعة حسابه على تويتر.

التفاصيل:

المحكمة رأت أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترمب "باستبعاد أشخاص من حوار عبر الانترنت المفتوح بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء "لا يتفق معها".

قضاة الاستئناف ثبتوا في حكمهم، الذي جاء في 29 صفحة، قرارا اتخذته العام الماضي قاضية فدرالية، واستأنفته وزارة العدل، اعتبرت أن ترمب يمارس "تمييزا في الآراء" من خلال منع منتقديه من متابعته على حسابه الشخصي على تويتر.

القاضية اعتبرت أن التعبير عن الرأي على تغريدات الرئيس العديدة يندرج في إطار ممارسة حرية التعبير المضمونة بموجب الدستور.

وزارة العدل قالت إن ترمب لم يكن يحظر مستخدمين من متابعة حسابه بوصفه رئيسا وهو تفسير رفضه القضاة.

قضاة محكمة الاستئناف قالوا إن دونالد ترمب جعل من حسابه على تويتر، الذي يتابعه نحو 62 مليون شخص، حيزا عاما مرتبطا بمهامه الرسمية معتبرين "أن الأدلة التي تثبت أن الحساب رسمي دامغة".

يحظى ترمب بمتابعين أكثر من 60 مليون على تويتر