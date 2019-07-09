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سياسة|الولايات المتحدة

محكمة أمريكية: لا يحق لترمب حظر متابعيه على تويتر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
9/7/2019

أيدت محكمة استئناف أمريكية حكما لمحكمة أدنى درجة في عام 2018 قال إنه لا يحق للرئيس دونالد ترمب حظر أشخاص من متابعة حسابه على تويتر.

التفاصيل:
  • المحكمة رأت أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترمب "باستبعاد أشخاص من حوار عبر الانترنت المفتوح بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء "لا يتفق معها".
  • قضاة الاستئناف ثبتوا في حكمهم، الذي جاء في 29 صفحة، قرارا اتخذته العام الماضي قاضية فدرالية، واستأنفته وزارة العدل، اعتبرت أن ترمب يمارس "تمييزا في الآراء" من خلال منع منتقديه من متابعته على حسابه الشخصي على تويتر.
  • القاضية اعتبرت أن التعبير عن الرأي على تغريدات الرئيس العديدة يندرج في إطار ممارسة حرية التعبير المضمونة بموجب الدستور.
  • وزارة العدل قالت إن ترمب لم يكن يحظر مستخدمين من متابعة حسابه بوصفه رئيسا وهو تفسير رفضه القضاة.
  • قضاة محكمة الاستئناف قالوا إن دونالد ترمب جعل من حسابه على تويتر، الذي يتابعه نحو 62 مليون شخص، حيزا عاما مرتبطا بمهامه الرسمية معتبرين "أن الأدلة التي تثبت أن الحساب رسمي دامغة".
يحظى ترمب بمتابعين أكثر من 60 مليون على تويتر
  • الحكم: نعتبر أيضا أنه متى اختار الرئيس أداة تواصل وفتحها أمام ملايين المستخدمين والمشاركين لا يمكنه استثناء اولئك الذين لا يشاطرونه الرأي بالتحديد.
  • الحكم: لا يسمح التعديل الأول من الدستور لأي مسؤول حكومي يستخدم حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأي سبب كان استبعاد أشخاص يعبرون عن آراء لا يوافق عليها هذا المسؤول في إطار حوار إلكتروني مفتوح.
  • القضية بدأت بعد أن حظر الرئيس ترمب العام الماضي بعض الأشخاص الذين رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم.
  • الدعوى قدمتها هيئة "نايت انستيتيوت" للدفاع عن حرية التعبير تابعة لجامعة كولومبيا باسم سبعة أفراد منعهم ترمب من متابعة حسابه على تويتر.
  • بين هؤلاء ممثل كوميدي من نيويورك وأستاذ في العلوم الاجتماعية من ميريلاند وشرطي من تكساس ومغنية من سياتل منعهم الحظر من قراءة التغريدات التي ينشرها ترمب يوميا ومن الرد عليها مباشرة.
  • لم يرد أي تعليق على حكم المحكمة من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو تويتر.
المصدر : وكالات
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