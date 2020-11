عقوبات أمريكية ضد قادة بحزب الله بينهم عضوان بالبرلمان اللبناني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائبين لبنانيين عن حزب الله للمرة الأولى بالإضافة إلى مسؤول أمني في الحزب "لاستغلالهم النظام السياسي والمالي في لبنان".

التفاصيل:

Treasury targets Iranian-backed Hizballah officials for exploiting Lebanon’s political and financial system https://t.co/Acj7IBLkXX pic.twitter.com/Ft4WV5YYLj

— Treasury Department (@USTreasury) July 9, 2019