خليل زاد متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع طالبان في سبتمبر

قال مبعوث واشنطن للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان بحلول الأول من سبتمبر بشأن خارطة طريق للتوصل لتسوية شاملة لإنهاء الحرب في أفغانستان.

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