خسائر للنظام والقوات الروسية وسط سوريا

أعلنت فصائل سوريةٌ معارضة، اليوم الثلاثاء، قتل وجرح عدد قوات النظام وروسيا، ضمن معارك في جبهات عدة بريفي حماة الشمالي والغربي وسط سوريا.

تفاصيل:

جبهة تحرير سوريا قالت في بيان لها إنها استهدفت بصواريخ الغراد غرفة عمليات مشتركة لقوات النظام وروسيا، في قرية باب الطاقة غربي حماة.

تحرير سوريا نشرت مقطعاً مصوراً وثقت فيه لحظة استهدافها لقوات النظام وروسيا، مؤكدة إيقاع خسائر في صفوفها.

فصائل المعارضة المتمثلة في هيئة تحرير الشام، جيش العزة، الجبهة الوطنية للتحرير تخوض منذ شهرين عملية مشتركة ضد قوات النظام حلفائها تطلق عليها "الفتح المبين".

محاولات تقدم

هيئة تحرير الشام المشاركة في المعارك إلى جانب فصائل المعارضة، أعلنت أمس الإثنين، سقوط 30 قتيلاً للنظام وإصابة العشرات، وصد محاولتهم التقدم باتجاه قرية تل ملح في ريف حماة الشمالي.

الهيئة كشفت عن إصابة عدد من عناصر القوات الروسية المشاركة في المعارك إلى جانب النظام السوري والمليشيات الإيرانية.

وكالة سمارت المعارضة نقلت عن مصدر خاص لم تسمه، أنّ خمسة من عناصر النظام قتلوا في محيط قرية كفرهود شمال غرب حماة، بانفجار صاروخ خلال إطلاقه من الراجمة.

الجبهة الوطنية للتحرير أعلنت في وقت سابق، سقوط قتلى وجرحى للنظام، إثر صد محاولاته التسلل على محور القصابية في ريف حماة الشمالي.

المعارضة نشرت مقاطع مصورة تظهر استهدافها لقوات النظام في جبهة الحويز، الواقعة ضمن منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

مدنيون تحت القصف

وكالة سمارت نقلت عن مصدر خاص لها لم تسمه سقوط عدد من الجرحى المدنيين باستهداف قوات النظام بصواريخ كورنيت سيارتين على أطراف بلدة الهبيط جنوب إدلب.

الدفاع المدني السوري أكد مقتل 52 مدنياً بينهم 13 طفل و10 نساء وإصابة 143 آخرين منهم 28 طفل بقصف النظام وحلفائه على ريفي حماة وإدلب خلال الأيام السبعة الماضية.

القصف المدفعي للنظام طال مسجد الحسين والحسين في قرية حورتة بريف حماة ما أدى لدمار في المسجد.

" لم يسلم شيء من نيران الاسد وحليفه الروسي ”

قصف مدفعي استهدف مسجد الحسن والحسين في قرية حورتة بريف حماة صباح اليوم، مما أدى لدمار جزئي في المسجد.

#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/IbHrZBUElr — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 8, 2019

تعليق النظام على القصف

وكالة الأنباء الرسمية للنظام "سانا" قالت إن قوات النظام استهدفت بالمدفعية مناطق الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا شمال غرب حماة ومحيط خان شيخون جنوب إدلب.

الوكالة قالت إن الاستهداف جاء رداً على قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على قريتي العزيزية والحماميات أسفرت عن أضرار مادية.

خلال الأيام السبعة الماضية قتل 52 مدنياً بينهم 13 طفلاً و10 نساء، وإصابة 143 آخرين منهم 28 طفلاً ومتطوع من الدفاع المدني.

هل هؤلاء هم الارهابيون بنظر قوات النظام !؟#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/9DsjVZWyvo — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 8, 2019

تعزيزات تركية لنقاط المراقبة

قافلة مؤلفة من 50 مدرعة تحمل قوات خاصة "كوماندوز" وصلت إلى قضاء قرقخان بولاية هطاي، قادمة من قواعد مختلفة، وسط تدابير أمنية مشدّدة.

أكد ناشطون دخول تعزيزات عسكرية جديدة الأحد الماضي إلى النقاط التركية المتمركزة في محيط منطقة خفض التصعيد.

بناء على تفاهمات أستانة بين "إيران وروسيا وتركيا"، ينشر الجيش التركي ثلاث عشرة نقطة مراقبة في محيط منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا على امتداد أرياف إدلب وحماة وحلب.

الجيش التركي، يقوم بشكل دوري، بتعزيز قواته في نقاط المراقبة، ويواصل عمليات التحصين وتبديل الدوريات المتمركزة في النقاط.

خلفيات: