خسائر للنظام والقوات الروسية وسط سوريا

وكالة الأنباء الرسمية للنظام "سانا" قالت إن قوات النظام استهدفت بالمدفعية مناطق الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا شمال غرب حماة ومحيط خان شيخون جنوب إدلب.
الوكالة قالت إن الاستهداف جاء رداً على قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على قريتي العزيزية والحماميات أسفرت عن أضرار مادية.
خلال الأيام السبعة الماضية قتل 52 مدنياً بينهم 13 طفلاً و10 نساء، وإصابة 143 آخرين منهم 28 طفلاً ومتطوع من الدفاع المدني. هل هؤلاء هم الارهابيون بنظر قوات النظام !؟#الخوذ_البيضاءpic.twitter.com/9DsjVZWyvo
قافلة مؤلفة من 50 مدرعة تحمل قوات خاصة "كوماندوز" وصلت إلى قضاء قرقخان بولاية هطاي، قادمة من قواعد مختلفة، وسط تدابير أمنية مشدّدة.
أكد ناشطون دخول تعزيزات عسكرية جديدة الأحد الماضي إلى النقاط التركية المتمركزة في محيط منطقة خفض التصعيد.
بناء على تفاهمات أستانة بين "إيران وروسيا وتركيا"، ينشر الجيش التركي ثلاث عشرة نقطة مراقبة في محيط منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا على امتداد أرياف إدلب وحماة وحلب.
الجيش التركي، يقوم بشكل دوري، بتعزيز قواته في نقاط المراقبة، ويواصل عمليات التحصين وتبديل الدوريات المتمركزة في النقاط.
خلفيات:
يشهد ريف حماة الشمالي منذ أبريل/ نيسان الماضي، عمليات عسكرية متبادلة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، أسفرت عن سيطرة قوات النظام على بلدتي قلعة المضيق وكفرنبودة إضافة إلى عدة قرى، كما أدت لقتلى وجرحى من الطرفين.
تتعرض بلدات وقرى شمال حماة وجنوب إدلب لحملة عسكرية مكثفة تشنها قوات النظام وروسيا منذ أبريل/نيسان الفائت، أسفرت عن مقتل وجرح مئات المدنيين فضلا عن دمار في مشاف ومبان ومرافق عامة، ونزوح عشرات الآلاف.
الدول الضامنة لمسار أستانة "تركيا وروسيا وإيران" اتفقت على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، في مايو 2017.
على خلفية انتهاك وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري، توصلت تركيا وروسيا لاتفاق إضافي بشأن المنطقة ذاتها، بمدينة سوتشي، في 17 سبتمبر/ أيلول 2018.
رغم اتفاقات سوتشي وأستانة واصل نظام الأسد هجماته على منطقة "خفض التصعيد" التي يقطنها نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام السوري من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.