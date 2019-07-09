ترمب يطالب الكونغرس بسن تشريع يستهدف شبكات التواصل الاجتماعي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس بسن تشريع يستهدف عددا من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، ودعا إلى مقاضاة بعض هذه الشركات بتهمة النشاط غير القانوني.
التفاصيل:
- يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقع تويتر وغيره من منصات التواصل الاجتماعي بفرض رقابة على المحافظين.
- صرح ترمب لبرنامج فوكس بيزنس على شبكة فوكس بأنه "قد تكون هناك حاجة إلى تشريع من أجل خلق منافسة" على تويتر.
- ترمب قال إن تويتر "يجب مقاضاته بسبب ما يحدث من التحيز"، على حد وصفه.
- ترمب كرر ذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز وقال إن تويتر شارك في نشاط "غير قانوني محتمل".
- قال ترمب، إنه يعتبر تويتر تهديدا لقدرته على التواصل وذلك رغم تضاعف عدد متابعيه على تويتر بنحو 5 مرات منذ انتخابه.
- كان لدى ترمب 12.9 مليون متابع على تويتر عند انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 والآن لديه أكثر من 60 مليون متابع.
خلفيات:
- يمثل هذا تراجعا عن موقف ترمب منذ انتخابه حيث اعتاد مهاجمة وسائل الإعلام التقليدية وكان يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من السهل عليه التواصل مع الأمريكيين.
- يستضيف البيت الأبيض قمة وسائل الإعلام الاجتماعية الرئاسية يوم الخميس والتي يحضرها قيادات من "العالم الرقمي".
- قالت وسائل إعلام أمريكية إن البيت الأبيض لم يوجه دعوة إلى شركتي فيسبوك وتويتر للمشاركة في القمة.