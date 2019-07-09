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سياسة|أمريكا

ترمب يطالب الكونغرس بسن تشريع يستهدف شبكات التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
9/7/2019

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس بسن تشريع يستهدف عددا من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، ودعا إلى مقاضاة بعض هذه الشركات بتهمة النشاط غير القانوني. 

التفاصيل:
  • يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقع تويتر وغيره من منصات التواصل الاجتماعي بفرض رقابة على المحافظين.
  • صرح ترمب لبرنامج فوكس بيزنس على شبكة فوكس بأنه "قد تكون هناك حاجة إلى تشريع من أجل خلق منافسة" على تويتر.
  • ترمب قال إن تويتر "يجب مقاضاته بسبب ما يحدث من التحيز"، على حد وصفه. 
  • ترمب كرر ذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز وقال إن تويتر شارك في نشاط "غير قانوني محتمل".
  • قال ترمب، إنه يعتبر تويتر تهديدا لقدرته على التواصل وذلك رغم تضاعف عدد متابعيه على تويتر بنحو 5 مرات منذ انتخابه.
  • كان لدى ترمب 12.9 مليون متابع على تويتر عند انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 والآن لديه أكثر من 60 مليون متابع. 
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
خلفيات:
  • يمثل هذا تراجعا عن موقف ترمب منذ انتخابه حيث اعتاد مهاجمة وسائل الإعلام التقليدية وكان يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من السهل عليه التواصل مع الأمريكيين. 
  • يستضيف البيت الأبيض قمة وسائل الإعلام الاجتماعية الرئاسية يوم الخميس والتي يحضرها قيادات من "العالم الرقمي". 
  • قالت وسائل إعلام أمريكية إن البيت الأبيض لم يوجه دعوة إلى شركتي فيسبوك وتويتر للمشاركة في القمة.
المصدر : أكسيوس
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