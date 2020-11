ترمب يصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي"

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك ووصفه بأنه "شخص غبي جدا".

التفاصيل:

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019