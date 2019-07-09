البث الحي
سياسة

ترمب خلال لقائه أمير قطر: نقدر التعاون العسكري مع الدوحة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
9/7/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه يقدر التعاون العسكري مع قطر وشرف عظيم له العمل مع أمير قطر الذي وصفه بالصديق.

أبرز تصريحات ترمب:
  • أمير دولة قطر قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم.
  • نقدر التعاون العسكري مع قطر وشرف عظيم لي العمل مع صديق.
  • قاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية.
أبرز تصريحات أمير دولة قطر:
  • نتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة ونسعى إلى توسيع صداقتنا.
  • سنوقع اليوم على عدد من اتفاقات التعاون مع الولايات المتحدة.
  • نخطط للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الإويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)