النووي الإيراني: مستشار ماكرون في طهران لتقديم عرض وخفض التوتر

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود الجارية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن كبير مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور طهران، الثلاثاء، بهدف تخفيف حدة التوتر.

مبادرة فرنسية:

سيطرح كبير مستشاري الرئيس الفرنسي على الإيرانيين إجراءات يمكن تفعيلها قبل الإثنين المقبل 15 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان إيران رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%.

قال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحث هاتفيا مع نظره الفرنسي الجهود الجارية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

شددت الخارجية الروسية على ضرورة قيام المشاركين في الاتفاق النووي بكل ما يلزم لإنقاذه.

تعهد أمريكي بمواصلة الضغط:

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون جدد تحذيراته لإيران وقال في كلمة أمام تحالف "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" في واشنطن، إن الضغوط التي تفرضها واشنطن على طهران ستستمر إلى أن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية.

أضاف بولتون أن الهدف الرئيسي من العقوبات الأمريكية على إيران هو التوصل إلى اتفاق جديد معها يحقق المصالح الأمريكية.

بولتون: سنواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن برنامجه للأسلحة النووية، وأنشطته العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما فيها دعمه للإرهاب في جميع أنحاء العالم.

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، وإنها لا تسعى للحرب.

بِنس أوضح خلال مؤتمر تحالف "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والجنود الأمريكيين في المنطقة.

بنس: دعني أكون واضحا لا ينبغي لإيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي فتظن أنه ضعف.

بنس: نأمل خيرا لكن الولايات المتحدة وجيشنا مستعدان لحماية مصالحنا وموظفينا ومواطنينا في المنطقة.

بنس: سنواصل معارضتنا لنفوذ إيران الخبيث سنواصل الضغط على اقتصادها وتحت حكم الرئيس ترمب لن تسمح أمريكا أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون (يمين) ونائب الرئيس الأمريكي مايك بِنس

ظريف يتهم الفريق "بي":

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن من سماهم الفريق "بي" في إشارة إلى ولي العهد السعودي والإماراتي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أقنعوا الرئيس دونالد ترمب أنه عن طريق ما سماه الإرهاب الاقتصادي يمكنه أن يحصل على اتفاق أفضل مع إيران.

أضاف ظريف أن هناك سبيلا للخروج من هذه الأزمة ولكن ليس في ظل إدارة الفريق "بي".

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

نفي إيراني:

هددت إيران، أمس الإثنين، باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية بعيدا عن الاتفاق النووي لعام 2015.

قائد الحرس الثوري الإيراني أكد أن العالم يدرك أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

تتجاوز التهديدات التي صدرت على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخطوات الصغيرة التي اتخذتها طهران الأسبوع الماضي لزيادة مخزوناتها من المادة الانشطارية إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق النووي.

يثير هذا تساؤلات جدية عما إذا كان الاتفاق الذي يهدف لمنع إيران من صنع سلاح نووي لا يزال قابلا للاستمرار.

ربما تبطل التهديدات إنجازات رئيسية للاتفاق النووي رغم أن إيران لم تذكر تفاصيل مهمة عن المدى الذي قد تذهب إليه للعودة إلى الوضع الذي كان موجودا قبل الاتفاق حين عبر خبراء أوربيون عن اعتقادهم بأن بإمكان إيران بناء قنبلة في غضون أشهر.

الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني نفى، الإثنين، سعي إيران لامتلاك سلاح نووي.

نقلت وكالة تسنيم للأنباء، وهي وكالة إيرانية شبه رسمية، عن سلامي قوله: "لماذا يفرضون علينا عقوبات عالمية بشأن القضية النووية في الوقت الذي يدرك فيه العالم أننا لا نسعى لامتلاك سلاح؟ في حقيقة الأمر هم يعاقبوننا بسبب المعرفة".

أضاف "الأسلحة النووية ليس لها مكان في الإسلام. الإسلام لا يقر أبدا أسلحة الدمار الشامل".

رغم تهديد إيران برفع مستوى التخصيب، قالت الولايات المتحدة إن العقوبات التي أعادت فرضها على طهران تؤتي ثمارها وحذرت زعماء إيران من الاستخفاف بعزم واشنطن.

تشجيع أممي:

شجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران على تنفيذ جميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

قال المتحدث باسمه فرحان حق إنه إذا تم تأكيد أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز الحد المسموح به في خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن ذلك لن يساعد في الحفاظ على الخطة ولن يضمن فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني.

إيران تتوعد بريطانيا: