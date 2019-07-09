الصين غاضبة من أمريكا بسبب صفقة أسلحة مع تايوان

طالبت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء فوري لصفقة أسلحة محتملة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات أبرامز وصواريخ ستينغر، ما يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.

استياء ورفض

الصفقة التي قد تكون أكبر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان خلال عقود، تأتي وسط توتر العلاقات بين واشنطن وبكين اللتين تخوضان نزاعاً تجارياً.

قدمت الصين شكوى رسمية عبر الطرق الدبلوماسية، وعبرت عن استيائها من القرار، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحفي.

شوانغ: الصين تحضّ الولايات المتحدة على أن تلغي فوراً مشروع بيع الأسلحة إلى تايوان، وأن توقف أي رابط عسكري معها.

تفاصيل الصفقة

تشمل الصفقة بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز أم1إيه2تي أبرامز و250 صاروخ أرض-جو قصير المدى محمولاً على الكتف من طراز ستينغر والعتاد الضروري.

تقدر قيمة الصفقة بما يزيد عن 2.2 مليار دولار، وفق وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

الخارجية الصينية: الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولدى الكونغرس مهلة 30 يوماً للاعتراض عليها، وهو أمر غير مرجّح.

شوانغ: صفقة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان تشكل خرقاً لمبدأ الصين الواحدة، وتدخلاً في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية.

تايوان ترد رسمياً

الخارجية التايوانية: بلادنا تقف في الخطوط الأمامية للطموح التوسعي للصين، وتواجه تهديدات وضغوطاً من بكين.

الصفقة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا الدفاعية.

الجنرال في الجيش التايواني يانغ هاي-مينغ قال في تصريح صحفي: الدبابات إم.1.إيه.2 ستصبح جزءاً أساسياً من دفاعاتنا الأرضية بسبب قدرتها على المناورة.

هاي-مينغ: إن استبدال دباباتنا الأقدم بدبابات إم.1.إيه.2 سيعزز بسرعة وفعالية قدرتنا الدفاعية.

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