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سياسة

الصين غاضبة من أمريكا بسبب صفقة أسلحة مع تايوان

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب(يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ(يمين)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب(يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ(يمين)
9/7/2019

طالبت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء فوري لصفقة أسلحة محتملة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات أبرامز وصواريخ ستينغر، ما يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.

استياء ورفض
  • الصفقة التي قد تكون أكبر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان خلال عقود، تأتي وسط توتر العلاقات بين واشنطن وبكين اللتين تخوضان نزاعاً تجارياً.
  • قدمت الصين شكوى رسمية عبر الطرق الدبلوماسية، وعبرت عن استيائها من القرار، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحفي.
  • شوانغ: الصين تحضّ الولايات المتحدة على أن تلغي فوراً مشروع بيع الأسلحة إلى تايوان، وأن توقف أي رابط عسكري معها.
تفاصيل الصفقة
  • تشمل الصفقة بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز أم1إيه2تي أبرامز و250 صاروخ أرض-جو قصير المدى محمولاً على الكتف من طراز ستينغر والعتاد الضروري.
  • تقدر قيمة الصفقة بما يزيد عن 2.2 مليار دولار، وفق وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
  • الخارجية الصينية: الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولدى الكونغرس مهلة 30 يوماً للاعتراض عليها، وهو أمر غير مرجّح.
  • شوانغ: صفقة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان تشكل خرقاً لمبدأ الصين الواحدة، وتدخلاً في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية.
تايوان ترد رسمياً
  • الخارجية التايوانية: بلادنا تقف في الخطوط الأمامية للطموح التوسعي للصين، وتواجه تهديدات وضغوطاً من بكين.
  • الصفقة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا الدفاعية.
  • الجنرال في الجيش التايواني يانغ هاي-مينغ قال في تصريح صحفي: الدبابات إم.1.إيه.2 ستصبح جزءاً أساسياً من دفاعاتنا الأرضية بسبب قدرتها على المناورة.
  • هاي-مينغ: إن استبدال دباباتنا الأقدم بدبابات إم.1.إيه.2 سيعزز بسرعة وفعالية قدرتنا الدفاعية.
خلفيات
  • الرئيس دونالد ترمب الذي تخوض إدارته نزاعاً تجارياً مع الصين سعى إلى تعزيز العلاقات مع تايوان، وأبدى استعداداً أكبر لبيعها أنظمة تسلّح متطوّرة.
  • كانت تايوان قد طلبت رسمياً في مطلع يونيو/حزيران من الولايات المتحدة بيعها هذه الأسلحة بهدف تحديث معدّاتها العسكرية المتقادمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين.
  • كانت بكين قد أبدت معارضتها للصفقة المحتملة في وقت سابق هذا الشهر، مشددة على حساسية بيع أسلحة إلى تايوان.
  • تعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القاريّة في 1949.
  • أجرت بكين تمارين عسكرية قرب الجزيرة، وتمكنت من خفض عدد الدول التي اعترفت بتايوان.
  • حوّلت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في 1979 لكنها لا تزال حليفها الرئيسي غير الرسمي، ويلزمها الكونغرس تزويدها بالأسلحة، وهو ما يمثل إزعاجاً للعلاقات الصينية الأمريكية.
  • في السنوات الماضية أبدت واشنطن حذراً من إبرام صفقة سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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