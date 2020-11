الرئيس الأمريكي لأمير قطر: لقاؤنا سيكون إيجابيا وأنتم حليف عظيم

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله إياه في واشنطن، مساء أمس الإثنين، ووصفه بالشريك الرائع والصديق العظيم.

وكان وزير الخزانة الأمريكية قال إن العشاء الذي استضافته وزارته والقمة الثنائية، الثلاثاء، يؤكدان أهمية العلاقة بين البلدين.

Thank you @realDonaldTrump and @stevenmnuchin1 for the wonderful banquet at the historic Cash Room at the Treasury Building.

The U.S. and Qatar are partners, allies, and friends. We look forward to continue that friendship, for the prosperity and happiness of our two peoples. pic.twitter.com/pw17zzJNXG

— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 9, 2019