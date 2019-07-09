الديمقراطيون يطاردون شركات ترمب ويبحثون علاقتها بحكومات أجنبية

قال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إنهم يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترمب.

ويأمل الأعضاء في إثبات انتهاك تلك الشركات لمواد الدستور الأمريكي المعنية بمكافحة الفساد.

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