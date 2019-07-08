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سياسة|مصر

نادر فرجاني: ما يفعله النظام المصري تخريب والثورة هي الحل الوحيد

8/7/2019

قال الأكاديمي والمفكر المصري الدكتور نادر فرجاني رئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، إن ما يحدث في مصر حاليا تخريب اقتصادي يطيح بمعاش الغالبية العظمى من الناس.

وأضاف فرجاني في حوار على شاشة "الجزيرة مباشر" (الأحد) أن النظام المصري مفلس ولا يملك سوى الاقتراض من الخارج.

أبرز ما قاله فرجاني للجزيرة مباشر:
  • الهدف الرئيسي من  إجراءات النظام هذه هو اقتراض المزيد من صندوق النقد الدولي.
  • النظام المصري مفلس لا يمتلك الا الاقتراض وما يحدث في مصر ليس برنامجا اقتصاديا بل إملاءات.
  • النظام المصري يحاول اكتساب شرعية سياسية من خلال سياسة الاقتراض الحالية.
  • في غياب إنجازات حقيقية يسعى النظام المصري للتفاخر من خلال مشروعات وهمية ومصر تتغير للأسوأ.
  • هناك تصور عام لإخضاع مصر لقوى إقليمية محددة أبرزها الكيان الصهيوني.
  • هناك مخاض عنيف وتقلبات ضخمة في المنطقة العربية وهناك تعارض حالي بين التحرر والهيمنة.
  • ورشة المنامة أحد الأشكال الخداعية المرتبطة بتصور تصفية القضية الفلسطينية في إطار صفقة القرن.

  • النظام القائم في مصر يسعى لقتل الأمل ولا يسمح بمجرد التفكير والسياسة تعرضت للقتل.
  • لا سبيل إلا بامتلاك الشعب المصري لمقدراته ومؤسسات الدولة العميقة خربة وتعمل لمصلحة الحكم التسلطي الحالي.
  • مصر لا تملك اقتصادا حرا بالمعنى الحقيقي وهناك من يتلاعب بالدولار لمصلحته الوقتية.
  • النظام المصري وصل إلى مرحلة الظن بأنه قتل النخوة في المصريين ولكنه مخطئ.
  • الأجيال القادمة ستدفع ثمن أخطاء النظام وحين تقع الواقعة ربما لن يكون من اقترض موجودا في الصورة.
  • الحل الوحيد لمصر هو استنساخ التجربة السودانية وقيام ثورة شعبية نقية لا تخضع لمزايدات ولا تسويف.
المصدر : الجزيرة مباشر
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