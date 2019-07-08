نائب رئيس الوزراء التركي السابق يستقيل من الحزب الحاكم

قال علي باباجان نائب رئيس وزراء تركيا السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه استقال من الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب "خلافات عميقة" بشأن توجه الحزب.

أبرز ما ورد في بيان علي باباجان:

تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة تماما لمستقبلها في ظل الظروف الحالية".

هناك حاجة إلى تحليلات صحيحة في كل مجال، واستراتيجيات مطورة حديثا وخطط وبرامج لبلادنا.

صار محتما بدء جهد جديد من أجل حاضر تركيا ومستقبلها. كثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة وتاريخية نحو هذا الجهد.

استقالة باباجان:

استقالة باباجان، وهو أحد الوجوه الاقتصادية المقدّرة بين الأوساط الاقتصادية في تركيا، بعد يوم واحد من إقالة أردوغان لحاكم البنك المركزي.

كما تأتي الاستقالة بعد أقل من شهر من خسارة حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية اسطنبول المعادة، والتي اعتبرت أسوأ خسارة انتخابية يتلقاها الحزب منذ وصول حزبه إلى السلطة عام 2002.

تقارير في الصحافة المحلية أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن باباجان والرئيس التركي السابق عبد الله غل (من 2007 إلى 2014)، يعتزمان تشكيل حزب سياسي.

كما أشارت التقارير إلى أنّ وجهاً آخر من الوجوه التاريخية للعدالة التنمية، وهو رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، يستعد هو أيضا لتأسيس حزب جديد.

علي باباجان مع رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو ـ أرشيف

من هو علي باباجان؟