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سياسة|تركيا

نائب رئيس الوزراء التركي السابق يستقيل من الحزب الحاكم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان
8/7/2019

قال علي باباجان نائب رئيس وزراء تركيا السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه استقال من الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب "خلافات عميقة" بشأن توجه الحزب.

أبرز ما ورد في بيان علي باباجان:
  • تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة تماما لمستقبلها في ظل الظروف الحالية".
  • هناك حاجة إلى تحليلات صحيحة في كل مجال، واستراتيجيات مطورة حديثا وخطط وبرامج لبلادنا.
  • صار محتما بدء جهد جديد من أجل حاضر تركيا ومستقبلها. كثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة وتاريخية نحو هذا الجهد.
استقالة باباجان:
  • استقالة باباجان، وهو أحد الوجوه الاقتصادية المقدّرة بين الأوساط الاقتصادية في تركيا، بعد يوم واحد من إقالة أردوغان لحاكم البنك المركزي.
  • كما تأتي الاستقالة بعد أقل من شهر من خسارة حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية اسطنبول المعادة، والتي اعتبرت أسوأ خسارة انتخابية يتلقاها الحزب منذ وصول حزبه إلى السلطة عام 2002.
  • تقارير في الصحافة المحلية أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن باباجان والرئيس التركي السابق عبد الله غل (من 2007 إلى 2014)، يعتزمان تشكيل حزب سياسي.
  • كما أشارت التقارير إلى أنّ وجهاً آخر من الوجوه التاريخية للعدالة التنمية، وهو رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، يستعد هو أيضا لتأسيس حزب جديد.
علي باباجان مع رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو ـ أرشيف
من هو علي باباجان؟
  • باباجان اقتصادي محنك وسياسي تركي ساهم في تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001.
  •  شغل منصبي وزير الاقتصاد ووزير الخارجية في السنوات الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية قبل تعيينه نائبا لرئيس الوزراء وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 2009 إلى 2015.
  • منذ 2015 توارى باباجان عن الأنظار وظل بعيدا عن أي دور سياسي.
  • اقتحم باباجان عالم السياسة برفقة أردوغان، إذ كان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية عام 2001، وقد انتخب عضوا في البرلمان عن أنقرة عام 2002.
  • تم تعيينه وزيرا للاقتصاد ضمن أول حكومة للعدالة والتنمية في العام نفسه، وكان أصغر أعضاء الحكومة، في عمر 35 عاما فقط.
  • يُنسب إلى باباجان الفضل في إدارة دفة الاقتصاد التركي باقتدار، وتحقيق سلسلة من النجاحات في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
  • يحمل باباجان شهادة جامعية في الهندسة الصناعية، وقد أنجز دراسات عليا في الولايات المتحدة أوائل التسعينيات، قبل أن يعود إلى تركيا ويدير شركة عائلته في قطاع المنسوجات.
  • قد تميز باباجان بكونه من الكفاءات التي عززت علاقات حكومة العدالة والتنمية بالعالم الخارجي وسهلت تواصلها مع المؤسسات الدولية، ولم يضطر لخوض غمار المعارك التقليدية في السياسة التركية.
المصدر : وكالات
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