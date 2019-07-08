شاهد: غارات روسية على "اللطامنة" بريف حماة غربي سوريا

أظهر فيديو حصلت عليه "رويترز" وتحققت من صحته آثار ضربات جوية قادتها روسيا واستهدفت منطقة اللطامنة الريفية في شمال غرب سوريا.

الطيران الروسي يقصف مدينة اللطامنة: