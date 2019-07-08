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سياسة

شاهد: غارات روسية على "اللطامنة" بريف حماة غربي سوريا

8/7/2019

أظهر فيديو حصلت عليه "رويترز" وتحققت من صحته آثار ضربات جوية قادتها روسيا واستهدفت منطقة اللطامنة الريفية في شمال غرب سوريا.

الطيران الروسي يقصف مدينة اللطامنة:
  • في الفيديو يظهر دخان يتصاعد إلى السماء ويمكن سماع شخص يقول "الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي".
  • كانت جماعات حقوقية ونشطاء يعملون في الإنقاذ قالوا السبت إن ما لا يقل عن 544 مدنيا قُتلوا وأُصيب أكثر من 2000 منذ بدء هجوم بقيادة روسيا على آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا قبل نحو شهرين.
  • انضمت الطائرات الروسية للجيش السوري في 26 من أبريل نيسان في أكبر هجوم على مناطق بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وشمال محافظة حماة المتاخمة لها في أكبر تصعيد في الحرب بين رئيس النظام السوري بشار الأسد ومعارضيه منذ الصيف الماضي.
  • قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تتابع الخسائر وتقدم إفادات إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن 544 مدنيا قُتلوا في مئات الهجمات التي نفذتها الطائرات الروسية والجيش السوري بينهم 130 طفلا، كما أُصيب 2117 شخصا آخرين.
  • فيما يقول السكان في مناطق المعارضة إن قصف طائرات روسيا والجيش السوري المناطق المدنية دون تمييز بالذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، يهدف إلى إصابة الحياة اليومية بالشلل، تنفي روسيا والجيش السوري، الأمر.
  • تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 300 ألف شخص فروا من ديارهم إلى مناطق أقرب إلى الحدود مع تركيا.
المصدر : رويترز
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