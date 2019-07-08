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سياسة|السودان

حميدتي: لا أريد أن أصبح رئيسا للسودان

نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"
نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"
8/7/2019

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" (الإثنين) إنه لا يرغب أن يكون "رئيسا للسودان".

أبرز تصريحات حميدتي في لقاء تليفزيوني:
  •  لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
  •  خفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء.
  • الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو إخراجها من المشهد.
  •  حدثت فوضى عقب فض الاعتصام والمسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام.
  • من أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حاليا.
  • ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين.
  • لدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق.
  • سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين.
خلفيات
  • المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" أعلنوا، الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
  • يتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر.
  • يتكون المجلس من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
  • سيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
  • اتفق الطرفان على تشكيل "حكومة مدنية" سميت "حكومة كفاءات وطنية مستقلة" برئاسة رئيس وزراء.
  • اتفقوا على "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
  • الاتفاق على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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