حميدتي: لا أريد أن أصبح رئيسا للسودان

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" (الإثنين) إنه لا يرغب أن يكون "رئيسا للسودان".

أبرز تصريحات حميدتي في لقاء تليفزيوني:

لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

خفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء.

الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو إخراجها من المشهد.

حدثت فوضى عقب فض الاعتصام والمسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام.

من أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حاليا.

ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين.

لدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق.

سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين.

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