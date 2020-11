حفيد نيلسون مانديلا: إسرائيل دولة عنصرية

دان "زويلفيليل مانديلا" حفيد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، قانون الدولة القومية الإسرائيلي وقال إنه يبرهن على أن إسرائيل دولة عنصرية.

Address by Nkosi ZMD Mandela, MP on One State: The Future Delivered at the PALEXPO 2019 On Saturday 7th July 2019 in Olympia, Kensington, London, United Kingdom(UK)

‘From the river to the sea Palestine will be free’ 🇵🇸✊🏽

Thank you @FriendsofAlAqsa for inviting me to speak at @PalestineExpo.

It was such an honour to share the stage with Nelson Mandela’s grandson, Chief Zwelivelile Mandela 💚#palestineexpo #palestine #palexpo pic.twitter.com/9CfvxzWAnt

— Tez (@tezilyas) July 7, 2019