تونس: تجميد أصول المرشح الرئاسي المحتمل نبيل القروي

وجه القضاء التونسي (الإثنين) تهماً بتبييض الأموال للقطب الإعلامي والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وقرر تجميد أصوله ومنعه من السفر.

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قال حزب القروي "قلب تونس"، الناشئ حديثاً، في بيان إنه يأسف أن يأتي القرار "على بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلي لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية".

رأى "قلب تونس" فيما يجري "محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيته المتزايدة".

يلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتحقيق قضائي مالي منذ عام 2017، بعدما أودعت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية ملفاً ضده يتهمه بالفساد المالي.

المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليتي: بعد فتح تحقيق إثر تقدم منظمة "أنا يقظ بدعوى"، والاستماع للرجلين عدة مرات لدى القطب الاقتصادي والمالي، قرر قاضي التحقيق قبل عشرة أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازي القروي.

السليتي: القضاء قرر أيضاً تجميد الأملاك والأرصدة المالية والمنع من السفر.

السليتي: تفويضات قضائية صدرت للتحقيق في الخارج بشأن نشاطات وكالة الدعاية الدولية التي أنشأها الشقيقان في عام 2002، ولا تزال التحقيقات جارية.

السليتي: القرارات القضائية الصادرة ليس لها دوافع سياسية.

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