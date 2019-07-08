البث الحي
سياسة

تهديدات إيران بشأن تخصيب اليورانيوم: ماذا تعني؟

الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف
الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف
8/7/2019

هددت إيران باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية بعيدا عن الاتفاق النووي للعام 2015.

التهديدات، التي صدرت على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تتجاوز الخطوات التي اتخذتها طهران لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق النووي وتخصيبه بدرجة نقاء 4.5 في المئة.

فيما يلي أسئلة عن أهمية تخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى وبكميات أكبر، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ما الرهان المتعلق بدرجة تخصيب اليورانيوم؟
  • تخصيب اليورانيوم يعني زيادة نسبة النظائر الانشطارية في اليورانيوم.
  • بموجب اتفاق 2015، ليس بإمكان إيران تخصيب اليورانيوم إلا بمستوى 3,67% لتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لكنه أقل من نسبة 90% اللازمة لصناعة القنبلة النووية.
  • حسب روبرت كيلي الخبير في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فإن تجاوز سقف 3,67% يشكل مرحلة تقنية مهمة تسمح ببلوغ معدل تركيز أعلى بسرعة.
  • كيلي، الذي كان مفتشا سابقا في الوكالة الدولية للطاقة، أوضح أنه "إذا بلغت نسبة التخصيب 3,5% تكونوا قد قطعتم نصف الطريق وإذا وصلت إلى 20% تكونوا قد أنجزتم 80% من العمل".
  • بحسب كيلي، يبقى التخصيب المحدود بدرجة 5% "غير مهم" عمليا من الناحية العسكرية، ولكنه يعد قبل كل شيء خطوة "سياسية" سعيا لرفع العقوبات.
مفاعل بوشهر الإيراني- أرشيف
ما الكميات اللازمة للحصول على السلاح النووي؟
  • بحسب خبراء، تحتاج إيران لما يوازي طن من اليورانيوم ضعيف التخصيب بعد الحصول على حوالي 20 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% لإنتاج قنبلة ذرية.
  • اتفاق 2015 حدد المخزون الأقصى المسموح من اليورانيوم ضعيف التخصيب بـ 300 كيلوغرام وهو سقف تم تجاوزه ببضعة كيلوغرامات مطلع يوليو/ تموز الجاري.
  • الاتفاق حدد الفترة اللازمة لحصول إيران على قنبلة ذرية بعام على الأقل، وهو عد عكسي بدأ حاليا.
  • كمية اليورانيوم ضعيف التخصيب المتوفرة ليست سوى أحد معايير عملية الإنتاج.
  • المحلل الفرنسي فرنسوا نيكولو يرى أن إيران بحاجة عمليا إلى "ثلاث أو خمس سنوات" لامتلاك قدرة نووية عسكرية حقيقية.
لماذا يتم التحدث عن مفاعل آراك؟
  • إيران أعلنت أيضا أنها تريد استئناف بناء مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل في وسط إيران وتم تعديله منذ توقيع الاتفاق ليصبح من المستحيل أن ينتج مادة البلوتونيوم وهو سبيل آخر لحيازة القنبلة الذرية.
  • ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن يرى أنه "يجب أخذ هذه المسألة على محمل الجد وهو ما سيعطي دفعا كبيرا للدول الأوربية الثلاث الموقعة على الاتفاق لإعادة فرض عقوبات".
  • أولبرايت أوضح أن إيران في حاجة إلى "عدة سنوات لإنهاء بناء المفاعل وانتاج البلوتونيوم"، مشيرا إن هذه "الفترة الزمنية تمتد من 10 إلى 15 سنة".

هل هناك مراحل أخرى؟
  • طهران أكدت أن التجاوزات المعلنة حتى الان قابلة للرجوع عنها "خلال ساعات" في حال إحراز تقدم كاف في المفاوضات مع الدول الكبرى.
  • لكن في حال عدم حصول تقدم، فإن إيران قد تعيد تشغيل آلات الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم خصوصا مع تشغيل نماذج آي آر-2 أم الأكثر تطورا من نماذج آي آر-1 المستخدمة حاليا.
  • أولبرايت يرى أنه مع إعادة نشر نماذج آي آر-2 أم، فإن الفترة اللازمة التي قد تحتاجها إيران لتخصيب اليورانيوم، الذي قد يستخدم في صناعة سلاح، قد تنخفض إلى سبعة أشهر.
  • قبل تطبيق الاتفاق، الذي خفض إلى حد كبير عدد آلات الطرد المركزي، كانت طهران تملك 20 ألف آلة طرد مركزي وأنتجت ثمانية آلاف كيلوغراما من اليورانيوم ضعيف التخصيب.
  • إضافة إلى المواد النووية، تحتاج إيران إلى معدات صناعية أخرى لإنتاج القنبلة النووية.
  • حسب روبرت كيلي "يجب التساؤل أين أصبحوا في تطوير متفجرات قوية"، مؤكدا أن إيران "غير متقدمة" في هذا المجال.
  • كما أن إيران، التي تخضع حتى الآن لعمليات تفتيش مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستجري أيضا تجارب وتشتري معدات وهي أنشطة يمكن رصدها.
المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الإويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)