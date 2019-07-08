ترمب ينتقد السفير البريطاني ولندن تفتح تحقيقا بشأن مذكراته

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش بعد أن وصفه السفير بأنه "أخرق" و"غير كفء" في سلسلة من المذكرات مسربة تعود لعام 2017.

السفير لم يخدم بلاده بشكل جيد:

كان السفير البريطاني في الولايات المتحدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه " غير كفء" وأن إدارته "معطلة بشكل غير مسبوق" وفقا للمذكرات الدبلوماسية المسربة التي نشرتها الأحد صحيفة "ذا ميل أون صنداي".

لدى سؤاله عن تلك التسريبات التي نشرتها صحيفة (ميل أون صنداي) الأحد، رد الرئيس الأمريكي بأن داروش" لم يخدم المملكة المتحدة على نحو جيد".

قال ترمب عن داروش قبل مغادرته نيوجيرسي متوجها إلى واشنطن" السفير لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد. يمكنني أن أخبرك بذلك. نحن لسنا من أشد المعجبين بهذا الرجل" وأضاف "يمكنني أن أقول أشياء عنه، لكني لن أكلف نفسي عناء ذلك".

كانت صحيفة (ميل أون صنداي) قد كشفت، أمس الأحد، سلسلة مذكرات مسربة عن السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها "خرقاء" و"عديمة الكفاءة" وقال إن الرئيس الأمريكي ينشر حالة من "انعدام الأمن".

الحكومة البريطانية قالت في وقت لاحق إنها ستحقق في تسريب المذكرات الحساسة، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "سيتم بدء تحقيق رسمي في التسريب".

لندن تفتح تحقيقا بشأن تسريب المذكرات:

أعلنت لندن، الأحد، فتح تحقيق بشأن تسريبات في الصحافة لمذكرات دبلوماسية نُسبت إلى السفير البريطاني في واشنطن وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها "غير كفؤ" وبأن أداءها "معطل بنحو غير مسبوق".

متحدث باسم وزارة الخارجيّة قال "سيُفتح تحقيق رسمي في شأن التسريبات" من دون أن يُشكك في صحة المذكرات الدبلوماسية.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نأى بنفسه، في بيان، عن التصريحات المنسوبة إلى السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش.

هانت قال: "من المهم جدا أن نقول إن السفير كان يؤدي وظيفته، أي تقديم تقارير صريحة وآراء شخصية حول ما يحدث في البلد الذي يعمل فيه" مشيرا إلى أن تلك الآراء لا تعود إلى الحكومة البريطانية أو وزير الخارجية.

وزير الخارجية البريطاني الذي قام بحملة بهدف الوصول لمنصب رئيس وزراء بريطانيا الذي سيُعرف اسمه في 23 من تمّوز/يوليو المقبل قال "ما زلنا نعتقد أنه في ظل الرئيس ترمب، فإن الإدارة الأمريكية هي في الوقت نفسه فعالةً للغاية وأفضل صديق للمملكة المتحدة على الساحة الدولية".

السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش

أبرز ما جاء في مذكرات السفير: