ترمب: من الأفضل لإيران توخي الحذر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن من الأفضل لإيران أن تتوخى الحذر، مضيفا أن طهران تفعل " أمورا سيئة كثيرة".

التفاصيل:

ترمب، الذي كان يعلق بعد إعلان طهران زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم، أكد أن إيران لن تملك سلاحا نوويا على الإطلاق.

تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد تهديد وزير خارجيته مايك بومبيو من أنّ إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

بومبيو كتب على تويتر "توسع إيران الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".

بومبيو: يجب على الدول استعادة المعيار القديم المتمثل في عدم التخصيب لبرنامج إيران النووي.

بومبيو: النظام الإيراني، إذا حصل على الأسلحة النووية، سيشكل خطرا أكبر على العالم.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2019