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ترمب: من الأفضل لإيران توخي الحذر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
7/7/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن من الأفضل لإيران أن تتوخى الحذر، مضيفا أن طهران تفعل " أمورا سيئة كثيرة".

التفاصيل:
  • ترمب، الذي كان يعلق بعد إعلان طهران زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم، أكد أن إيران لن تملك سلاحا نوويا على الإطلاق.
  • تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد تهديد وزير خارجيته مايك بومبيو من أنّ إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
  • بومبيو كتب على تويتر "توسع إيران الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".
  • بومبيو: يجب على الدول استعادة المعيار القديم المتمثل في عدم التخصيب لبرنامج إيران النووي.
  • بومبيو: النظام الإيراني، إذا حصل على الأسلحة النووية، سيشكل خطرا أكبر على العالم.

  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف إعلان إيران زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه خطوة "بالغة الخطورة" وكرر الدعوة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بفرض عقوبات على إيران.
  • نتنياهو: تلك خطوة بالغة الخطورة… انتهكت إيران تعهدها الرسمي بموجب (قرارات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينا.
  • نتنياهو: أطالب أصدقائي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا.. أنتم وقعتم هذا الاتفاق وقلتم إنه بمجرد أن يتخذوا هذه الخطوة سيتم فرض عقوبات صارمة- كان هذا قرار مجلس الأمن. أين أنتم؟
  • نتنياهو: تخصيب اليورانيوم له سبب واحد ووحيد… صنع قنابل ذرية".
  • تصريحات نتنياهو جاءت بعد إعلان إيران تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولا إلى 5%.
  • مسؤولون إيرانيون قالوا إن الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل "العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران".
  • في مايو/ أيار الماضي، أمهلت إيران الدول الأوربية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
  • الأحد، أمهلت طهران الدول الأوربية 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية في ظل العقوبات الأمريكية.
  • في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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