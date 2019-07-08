ترمب: من الأفضل لإيران توخي الحذر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن من الأفضل لإيران أن تتوخى الحذر، مضيفا أن طهران تفعل " أمورا سيئة كثيرة".
التفاصيل:
- ترمب، الذي كان يعلق بعد إعلان طهران زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم، أكد أن إيران لن تملك سلاحا نوويا على الإطلاق.
- تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد تهديد وزير خارجيته مايك بومبيو من أنّ إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
- بومبيو كتب على تويتر "توسع إيران الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".
- بومبيو: يجب على الدول استعادة المعيار القديم المتمثل في عدم التخصيب لبرنامج إيران النووي.
- بومبيو: النظام الإيراني، إذا حصل على الأسلحة النووية، سيشكل خطرا أكبر على العالم.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف إعلان إيران زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه خطوة "بالغة الخطورة" وكرر الدعوة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بفرض عقوبات على إيران.
- نتنياهو: تلك خطوة بالغة الخطورة… انتهكت إيران تعهدها الرسمي بموجب (قرارات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينا.
- نتنياهو: أطالب أصدقائي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا.. أنتم وقعتم هذا الاتفاق وقلتم إنه بمجرد أن يتخذوا هذه الخطوة سيتم فرض عقوبات صارمة- كان هذا قرار مجلس الأمن. أين أنتم؟
- نتنياهو: تخصيب اليورانيوم له سبب واحد ووحيد… صنع قنابل ذرية".
- تصريحات نتنياهو جاءت بعد إعلان إيران تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولا إلى 5%.
- مسؤولون إيرانيون قالوا إن الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل "العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران".
- في مايو/ أيار الماضي، أمهلت إيران الدول الأوربية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
- الأحد، أمهلت طهران الدول الأوربية 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية في ظل العقوبات الأمريكية.
- في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.