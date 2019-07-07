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سياسة

وزير الخارجية العماني يجري مباحثات مع بشار الأسد في دمشق

يوسف بن علوي التقى وليد المعلم في دمشق
يوسف بن علوي التقى وليد المعلم في دمشق
7/7/2019

أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق تناولت العلاقات الثنائية ومساعي استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

بن علوي في دمشق:
  • قالت وزارة الخارجية العمانية، بموقعها على "توتير" إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
  • بحسب الوزارة، عقدت جلسة مباحثات رسمية في دمشق بين الوفدين العماني والسوري، ترأس الجانب العماني الوزير يوسف بن علوي، والجانب السوري، وليد المعلم وزير الخارجية.
  • تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية.
  • زيارة بن علوي النادرة لوزير عربي إلى دمشق، هي الثانية له منذ اندلاع النزاع في العام 2011 بعد زيارة أولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2015. وهو الوزير الخليجي الوحيد الذي زار سوريا في السنوات الثماني الأخيرة.
  • سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دمشق كما فعلت باقي الدول الخليجية.

وتشهد سوريا نزاعا داميا بعد ان واجه النظام بالسلاح الاحتجاجات السلمية في العام 2011. وأدى النزاع المسلح بين النظام والمعارضة المسلحة إلى مقتل أكثر من 370 ألف شخص، كما أحدث دمارا هائلا في البنى التحتية، وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

تسعى دول عربية عديدة إلى إعادة علاقاتها مع دمشق بعدما حققت قوات النظام تقدما ميدانيا خلال العامين الأخيرين، وتمثل بافتتاح كل من الإمارات والبحرين سفارتيها في دمشق بعد إقفالهما منذ العام 2012.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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