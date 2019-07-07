وزير الخارجية العماني يجري مباحثات مع بشار الأسد في دمشق

أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق تناولت العلاقات الثنائية ومساعي استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتشهد سوريا نزاعا داميا بعد ان واجه النظام بالسلاح الاحتجاجات السلمية في العام 2011. وأدى النزاع المسلح بين النظام والمعارضة المسلحة إلى مقتل أكثر من 370 ألف شخص، كما أحدث دمارا هائلا في البنى التحتية، وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
تسعى دول عربية عديدة إلى إعادة علاقاتها مع دمشق بعدما حققت قوات النظام تقدما ميدانيا خلال العامين الأخيرين، وتمثل بافتتاح كل من الإمارات والبحرين سفارتيها في دمشق بعد إقفالهما منذ العام 2012.
#عاجل | وزارة الخارجية العمانية تقول إن بشار الأسد استقبل وزير الخارجية يوسف بن علوي في #دمشق pic.twitter.com/JNSc99ug70
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) July 7, 2019