البث الحي
سياسة|مصر

مصر: الإعلام الرسمي يتجنب ذكر إيران في "قضية تخابر"

السلطات المصرية أعلنت تأجيل النظر بكافة الدعاوى أمام المحاكم بأنواعها، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا
السلطات المصرية أعلنت تأجيل النظر بكافة الدعاوى أمام المحاكم بأنواعها، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا
7/7/2019

تراجع إعلام مصر الرسمي، الأحد، عن ذكر اسم إيران في أحكام قضية تخابر، حيث استبدل الاسم بتوصيف "دولة أجنبية"، من دون تسميتها.

التفاصيل
  • في وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) أن "محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 5 متهمين لإدانتهم في القضية التي اشتهرت إعلاميا بالتخابر مع إيران، وكذلك السجن المشدد 15 سنة بحق متهم واحد وغرامة 500 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار) لكل منهم".
  • في وقت لاحق، نشرت الوكالة تنويها بـ"إعادة مصححة" يشمل "تصحيح الخبر السابق في العنوان وفقرته الأولى"، واستبدلت عبارة "التخابر مع إيران" إلى "التخابر مع دولة أجنبية"، وعلى المنوال ذاته، عدّلت غالبية وسائل الإعلام المحلية.
  • لم تذكر وكالة الأنباء الرسمية، أو بقية الإعلام المحلي، أسباب هذا التصحيح والتعديل.
  • وفق تقارير محلية، بلغ عدد جلسات المحاكمة في القضية المذكورة 32 جلسة، انطلقت أولاها في يونيو/حزيران 2018.
  • حسب المصادر ذاتها، فإن الحكم المؤبد صدر غيابيا بحق 5 أشخاص بينهم سيدة، ولم تحدد التقارير جنسياتهم مكتفية بالقول إنهم أجانب.
  • بينما جاء الحكم بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا بحق مصري قالت إنه اعتنق المذهب الشيعي.
  • تعد أحكام اليوم نهائية، لكن الخمسة الذين أدينوا غيابيا تُعاد محاكمتهم عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
  • وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية".
  • لم يصدر تعليق فوري من طهران، غير أن مصر وإيران تجمعهما علاقات دبلوماسية منخفضة المستوى، بعد قطيعة بدأت قبل نحو 40 عاما.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الإويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)