مصر: الإعلام الرسمي يتجنب ذكر إيران في "قضية تخابر"

تراجع إعلام مصر الرسمي، الأحد، عن ذكر اسم إيران في أحكام قضية تخابر، حيث استبدل الاسم بتوصيف "دولة أجنبية"، من دون تسميتها.
التفاصيل
- في وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) أن "محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 5 متهمين لإدانتهم في القضية التي اشتهرت إعلاميا بالتخابر مع إيران، وكذلك السجن المشدد 15 سنة بحق متهم واحد وغرامة 500 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار) لكل منهم".
- في وقت لاحق، نشرت الوكالة تنويها بـ"إعادة مصححة" يشمل "تصحيح الخبر السابق في العنوان وفقرته الأولى"، واستبدلت عبارة "التخابر مع إيران" إلى "التخابر مع دولة أجنبية"، وعلى المنوال ذاته، عدّلت غالبية وسائل الإعلام المحلية.
- لم تذكر وكالة الأنباء الرسمية، أو بقية الإعلام المحلي، أسباب هذا التصحيح والتعديل.
- وفق تقارير محلية، بلغ عدد جلسات المحاكمة في القضية المذكورة 32 جلسة، انطلقت أولاها في يونيو/حزيران 2018.
- حسب المصادر ذاتها، فإن الحكم المؤبد صدر غيابيا بحق 5 أشخاص بينهم سيدة، ولم تحدد التقارير جنسياتهم مكتفية بالقول إنهم أجانب.
- بينما جاء الحكم بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا بحق مصري قالت إنه اعتنق المذهب الشيعي.
- تعد أحكام اليوم نهائية، لكن الخمسة الذين أدينوا غيابيا تُعاد محاكمتهم عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
- وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية".
- لم يصدر تعليق فوري من طهران، غير أن مصر وإيران تجمعهما علاقات دبلوماسية منخفضة المستوى، بعد قطيعة بدأت قبل نحو 40 عاما.