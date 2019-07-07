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سياسة

كتائب القسام تنشر تفاصيل معارك عسكرية خلال حرب 2014

كتائب القسام نشرت تفاصيل المعارك العسكرية التي جرت بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال في حرب عام 2014
كتائب القسام نشرت تفاصيل المعارك العسكرية التي جرت بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال في حرب عام 2014
7/7/2019

نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، الأحد، تفاصيل المعارك العسكرية التي جرت بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال في حرب عام 2014 على قطاع غزة.

تفاصيل المعارك
  • الثلاثاء 8-7-2014: نفذت كتائب القسام أول عملية كوماندوز بحرية قسامية، حيث هاجم مقاتلو القسام موقع زيكيم العسكري وقاعدة سلاح البحرية وأوقعوا خسائر محققة في صفوفها.
  • الخميس 17-7-2014: قامت مجموعة خاصة من مقاتلي القسام بعملية تسلل خلف خطوط العدو بمنطقة صوفا، ونفذت عملية استطلاع بالقوة، بالإضافة إلى نسف إحدى المنظومات الاستخباراتية التي قام العدو بوضعها.
  • السبت 19-07-2014: تمكنت إحدى الوحدات القسامية المختارة وعددها 12 مقاتلا من التسلل إلى موقع "أبو مطيبق"، خلال عملية إنزال خلف خطوط العدو، وتمكنت الوحدة من إبادة ثلاثة جيبات من مسافة صفر وقتل 6 من جنود الدورية.
  • الاثنين 21-07-2014: نفذ تشكيلٌ قتاليٌ من قوات النخبة القسامية عملية إنزال خلف خطوط العدو قرب "موقع 16" العسكري، حيث أطلق مقاتلو المجموعة الأولى قذيفة (آر بي جي) تجاه الجيب الأول ما أدى إلى تفحمه، ثم اقتربوا منه وأجهزوا على من فيه من الجنود، فيما اشتبكت المجموعة الثانية مع الجيب الآخر وأجهزت على من فيه.
  • الاثنين 28-7-2014: تمكن تشكيلٌ قتاليٌ من قوات النخبة من تنفيذ عملية إنزالٍ خلف خطوط العدو، وهاجموا برجاً عسكرياً محصناً تابعاً لكتيبة "ناحل عوز" به عددٌ كبيرٌ من الجنود الإسرائيليين وأجهزوا على جميع من فيه، كما حاولوا أسر أحد الجنود ولكن ظروف الميدان لم تسمح بذلك، وقد أكد المقاتلون أنهم تمكنوا من قتل 10 جنودٍ.
  • سيّرت كتائب القسام ولأول مرة طائرة من دون طيار من صُنع مهندسيها، وأعلنت الكتائب حينها أنها أنتجت من هذه الطائرات 3 نماذج، هي: "طائرة A1A" ذات مهام استطلاعية، و"طائرة "A1B وهي ذات مهام هجومية- إلقاء، و"طائرة A1C" وهي ذات مهام هجومية – انتحارية.
  • خلال معركة العصف المأكول الأخيرة كشفت كتائب القسام عن صواريخ جديدة استخدمتها لأول مرة في تاريخ الصراع، وكان منها صاروخ R160 بعيد المدى الذي طوره مهندسو كتائب الشهيد عز الدين القسام، قصفت به الكتائب مدينة حيفا المحتلة لأول مرة في تاريخ الصراع.
  • استخدمت الكتائب خلال المعركة أيضاً، صاروخ J80 حيث قصفت به كتائب القسام "تل أبيب" وهذا الطراز مزود بتقنية لتضليل القبة الحديدية، وصاروخ S55، قصفت به كتائب القسام "رحوفوت" و"بيت يام" لأول مرة، كما قصفت بعدد آخر منها مدينة بئر السبع المحتلة.
  • أعلنت الكتائب استطاعتها صناعة بندقية قنص من عيار 14.5 وحملت اسم "الغول" تيمناً بالشهيد القسامي عدنان الغول أحد أبرز مهندسي كتائب القسام والذي اغتاله الجيش الإسرائيلي عام 2004. وذكرت أنها استخدمت خلال عمليات القنص منذ بدء الحرب على غزة 2014.
المصدر : الجزيرة مباشر
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