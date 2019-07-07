كتائب القسام تنشر تفاصيل معارك عسكرية خلال حرب 2014

نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، الأحد، تفاصيل المعارك العسكرية التي جرت بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال في حرب عام 2014 على قطاع غزة.

تفاصيل المعارك