ردود فعل دولية على تقليص إيران التزاماتها النووية ورفع التخصيب

استنكرت الرئاسة الفرنسية إعلان إيران رفع سقف تخصيب اليورانيوم وقالت إن الرئيس إيمانويل ماكرون يدين انتهاك إيران للاتفاق النووي.

ردود الفعل الدولية على الخطوة الإيرانية:

أكدت الرئاسة الفرنسية أنه لن يتم الآن تفعيل آلية فض النزاع المقررة في الاتفاق النووي في حال خرقه.

ذكرت قناة "فرانس 24" المحلية أن "الرئيس الفرنسي كرر الموعد النهائي، وهو 15 يوليو/ تموز، لاستئناف الحوار بين الطرفين"، دون توضيح ما سيحدث بعد ذلك التاريخ.

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عن قلقه الشديد إزاء القرار الإيراني بتخصيب اليورانيوم فوق الحدود المتفق عليها في فيينا عام 2015، واصفا الخطوة بأنها "انتهاك" للاتفاقية.

أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي فيديريكا موغريني عن قلقها من خطوات إيران بشأن الاتفاق النووي.

قالت موغريني إن خطوة إيران قد تستدعي اجتماعاً للجنة العمل المشتركة الخاصة بالاتفاق.

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف أن مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق النووي لها ما يبررها، وأن مسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتق الولايات المتحدة.

قال كوساتشيف إن الشيء الرئيسي في الوضع الحالي ليس المعايير المادية لتخصيب اليورانيوم، ولكن استعداد إيران السياسي للعودة إلى تنفيذ خطة العمل المشتركة إذا ما قامت واشنطن بضمان نهج مشابه.

أضاف السيناتور الروسي أن الكرة في الملعب الأمريكي، وواشنطن وحدها هي التي تستطيع إنقاذ الاتفاقيات، المصدقة من قبل مجلس الأمن الدولي.

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوته العواصم الأوربية، إلى فرض عقوبات سريعة على طهران، وذلك على خلفية قرار الأخيرة تخصيب اليورانيوم فوق الحدود المتفق عليها في فيينا عام 2015.

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن نتنياهو جدد دعوته لباريس ولندن وبرلين بفرض "عقوبات سريعة" على إيران.

أكد أن القرار الإيراني "خطوة خطيرة جدا جدا".

أضاف أن "إيران انتهكت التزامها الرسمي أمام مجلس الأمن الدولي بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى محدد".

تابع قائلاً "أتوجه لأصدقائي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا لقد وقعتم على هذا الاتفاق وقلتم إنكم ستفرضون عقوبات قاسية في حال اتخاذ طهران هذه الخطوة، لقد كان ذلك قرارا في مجلس الأمن.. أين أنتم منه الآن؟".

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "تخصيب إيران لليورانيوم له هدف واحد فقط، وهو صناعة القنابل النووية".

إيران تبقي الباب مفتوحا:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده تستطيع التراجع عن إجراءاتها بتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزمت الدول الأوربية الثلاث بتعهداتها.

أضاف ظريف في "تغريدة" على "تويتر" أن إيران اتخذت خطوتها العلاجية الثانية بموجب الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة، وأن طهران تحتفظ بحق اتخاذ السبل القانونية وفقا للاتفاق، لحماية مصالحها في مواجهة ما سماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي.

أكد ظريف أن كل هذه الخطوات يمكن إلغاؤها إذا ما تم الامتثال لبنود الاتفاق.

في "تغريدة" أخرى، قال ظريف، إن الدول الأوربية الثلاث أخفقت في التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة.

أشار إلى أنه وحتى بعد انسحاب الولايات المتحدة يجب على هذه الدول الأوربية دعم السياسة الإيرانية على الأقل في إطار الإجراءات التعويضية.

إيران تقرر رفع نسبة التخصيب:

في وقت سابق، اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده ستتجاوز ابتداء من الأحد، وحسب حاجتها، السقف المحدد بالاتفاق النووي معها فيما يخص نسبة تخصيب اليورانيوم.

أضاف ربيعي خلال مؤتمر صحفي أن بلاده لا تنوي الانسحاب من الاتفاق مع الغرب بل تسعى للمحافظة عليه وأن أي خطوة تتخذها تصب في ذات الاتجاه حسب قوله.

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن إيران ستعيد النظر مرة أخرى في تخصيب اليورانيوم فيما يتعلق بالنسبة والكمية.

قال عراقجي في مؤتمر صحفي – في نهاية مهلة الستين يوما التي حددتها طهران للدول الأوربية للوفاء بتعهداتها بموجب الصفقة- إن بلاده تريد إنقاذ الاتفاق النووي وتطالب الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها.

قال عراقجي إن إيران ستقوم بإعادة تطوير مفاعل آراك بتقنيتها الخاصة، إذا لم تقم الدول المتبقية في الاتفاق بتطويره وفق الجدول الزمني المخصص.

أضاف أن إيران لم تعد تعترف بعبارة خمسة زائد واحد، بعد انسحاب واشنطن، لكنه قال إن الولايات المتحدة يمكنها أن تشارك في اجتماعات أربعه زائد واحد بشرط رفع حظرها على تصدير النفط الإيراني، وإنهاء العقوبات الأخرى.

قال مسؤولون إيرانيون كبار -في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية- إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل ستين يوما

وأعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6%.

أشار إلى أن "إيران مستعدة تماما لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية".

وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوربية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.