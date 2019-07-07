جيش الاحتلال يعتقل فلسطيني بشبهة دهس 5 جنود قرب القدس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه اعتقل فلسطينيا بشبهة تنفيذ عملية دهس أصيب فيها 5 من جنوده، ليلة الأحد، قرب قرية حزما شمال القدس المحتلة.

التفاصيل:

ذكر جيش الاحتلال في بيان نشره على صفحته على الإنترنت أن العملية وقعت بعد ملاحظة السائق الجنود على الرصيف خلال مهمة ميدانية فقام بدهسهم.

أضاف أنه "بعد عمليات استخبارية وميدانية مشتركة بين قوات الجيش وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" تم الليلة الماضية اعتقال المشتبه به بدهس الجنود أمس قرب قرية حزما".

ذكر بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بين المصابين الخمسة 3 جنود حالتهم متوسطة، و2 بحالة طفيفة.

أضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه به الفلسطيني ووالده على أحد الحواجز العسكرية دون الإشارة إلى هويتيهما، ونقلا إلى التحقيق.

ما الذي حدث؟