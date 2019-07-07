جيش الاحتلال يعتقل فلسطيني بشبهة دهس 5 جنود قرب القدس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه اعتقل فلسطينيا بشبهة تنفيذ عملية دهس أصيب فيها 5 من جنوده، ليلة الأحد، قرب قرية حزما شمال القدس المحتلة.
التفاصيل:
- ذكر جيش الاحتلال في بيان نشره على صفحته على الإنترنت أن العملية وقعت بعد ملاحظة السائق الجنود على الرصيف خلال مهمة ميدانية فقام بدهسهم.
- أضاف أنه "بعد عمليات استخبارية وميدانية مشتركة بين قوات الجيش وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" تم الليلة الماضية اعتقال المشتبه به بدهس الجنود أمس قرب قرية حزما".
- ذكر بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بين المصابين الخمسة 3 جنود حالتهم متوسطة، و2 بحالة طفيفة.
- أضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه به الفلسطيني ووالده على أحد الحواجز العسكرية دون الإشارة إلى هويتيهما، ونقلا إلى التحقيق.
ما الذي حدث؟
- وقعت الحادثة قرب حاجز على مدخل مدينة القدس بعد نزول الجنود من مركبة عسكرية خلال نشاط ميداني، حين دهستهم المركبة الفلسطينية وفر سائقها من المكان.
- أغلق جيش الاحتلال المنطقة وفرض حصارا على قرية حزما ونشر حواجز لتحديد موقع المنفذ قبل تمكنه من اعتقاله.
- نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يظهر مركبة فلسطينية متضررة في منطقة لم يحددها قال إنها المركبة التي نفذت عملية الدهس بها.