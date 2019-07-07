إيران تقلص التزاماتها النووية وترفع تخصيب اليورانيوم كل 60 يوما

أعلنت الخارجية الإيرانية بدء خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 عبر زيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها مع أطراف الاتفاق.

وقال مسؤولون إيرانيون كبار -في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية- إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل ستين يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي إن إيران ستعيد النظر مرة أخرى في تخصيب اليورانيوم فيما يتعلق بالنسبة والكمية. وإن بلاده ستبدأ بتخفيض التزامها بالاتفاق النووي، لعدم وفاء الأطراف بالاتفاق.

وأوضح عراقجي في مؤتمر صحفي صباح الأحد – في نهاية مهلة الستين يوما التي حددتها طهران للدول الأوربية للوفاء بتعهداتها بموجب الصفقة – ان بلاده تريد إنقاذ الاتفاق النووي، وتطالب الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها.

بدوره، أكد علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة إيران، خلال المؤتمر، أن بلاده ستجاوز نسبة 3.67 % في تخصيب اليورانيوم "وفق احتياجاتها".

موقف الدبلوماسية الإيرانية:

عراقجي: إيران ستقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق.

عراقجي: "تخفيض التزاماتنا النووية لا يعني الخروج من الاتفاق المبرم في 2015". نحن مستمرون في التزاماتنا بالاتفاق النووي مع الغرب

أشار المسؤول الإيراني، إلى أن بلاده "قدمت فرصا خلال عام كامل بشأن الالتزام بالاتفاق النووي".

عراقجي: أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة لكن تلزم مبادرات جديدة.

عراقجي: طهران أعطت الدبلوماسية وقتا كافيا وتقليص التزاماتها ليس انتهاكا للاتفاق.

عراقجي: مفاعل بوشهر النووي يحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5% كي يبقى يعمل بقدرته الحالية.

عراقجي: الخطوة المتعلقة بإعادة تفعيل مفاعل آراك جُمدت بعد تلقي وعود من الأطراف المعنية بتنفيذ التزاماتها

عراقجي: إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها قد يؤدي ذلك إلى انسحاب إيران من الاتفاق النووي

عراقجي: عدم التعاون بشأن مفاعل أراك والالتزام بتنفيذ التعهدات يعني تفعيل العمل في المفاعل كما في السابق

عراقجي: يمكن لواشنطن المشاركة بالاجتماعات المقبلة للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي شرط وقف عقوباتها

عراقجي: نحن لم نعد نعترف رسميا بعبارة 1+5 لأن واشنطن خرجت من الاتفاق النووي

عراقجي: إذا لم تفض المفاوضات مع أوربا بعد 60 يوما أخرى لأي نتيجة سننفذ خطوتنا الثالثة من خفض تعهداتنا

عراقجي: ناقلة النفط التي احتجزتها لندن كانت تحمل نفطا لإيران

عراقجي: ناقلة النفط الإيرانية كانت في المياه الدولية وليست الإقليمية.

موقف الحكومة الإيرانية:

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال إن بلاده ستتجاوز ابتداء من، الأحد، وحسب حاجتها السقف المحدد بالاتفاق النووي معها فيما يخص نسبة تخصيب اليورانيوم.

ربيعي: إيران لا تنوي الانسحاب من الاتفاق مع الغرب بل تسعى للمحافظة عليه وأي خطوة تتخذها هي تصب في ذات الاتجاه، حسب قوله.

الموقف التقني:

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال إن إيران ستبدأ العمل على توفير حاجاتها من الوقود لمحطاتها النووية.

أكد كمالوندي أن هذه الخطوة تأتي بأوامر من الرئيس حسن روحاني، ورئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، عقب انتهاء مهلة الستين يوما.

كمالوندي: إيران لن تزيد عدد أجهزة الطرد المركزي ورفع نسبة التخصيب ستتم بالعدد الحالي.

كمالوندي: لدينا القدرة على تنفيذ كافة الخيارات الفنية بشأن خفض التزاماتنا النووية والقرار يعود للقيادة السياسية.

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