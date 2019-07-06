مقتل 13 وإصابة العشرات في قصف على "محمبل" غربي إدلب

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 13 مدنياً قتلوا وأصيب العشرات، بينهم نازحون مساء أمس الجمعة بقصف جوي لطيران النظام السوري على بلدة محمبل بريف إدلب الغربي.

التفاصيل

شهود عيان قالوا لموقع الجزيرة مباشر إن طائرات حربية ومروحية استهدفت مناطق سكنية وسط بلدة محمبل.

شهود العيان أضافوا أن من بين الضحايا أربعة أطفال وسيدتين ونازحين من مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

الدفاع المدني السوري بث مشاهد مصورة أظهرت لحظة إجلاء المصابين والضحايا.

قصف بالتناوب

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قال إن طائرات نظام الأسد والطيران الروسي تناوبا على قصف البلدة.

الائتلاف أكد وقوع 10 ضحايا على الأقل بينهم 4 أطفال، و3 نساء ووصول عدد المصابين إلى 20 جريحاً.

الناشط الإعلامي أحمد رحال بث على يوتيوب لقطات تظهر الدمار الذي خلفه القصف على منطقة "محمبل".

رحال: "محمبل" التي يقطنها 15 ألف نسمة شهدت حركة نزوح كبيرة وتركت "خاوية على عروشها".البلدة مساء أمس #الجمعة.#سورية #سوريا pic.twitter.com/9t61SLy7OV

الأمم المتحدة: النظام السوري يقصف المستشفيات

الأمم المتحدة قالت (الخميس) إن النظام السوري يتعمد استهداف المستشفيات في محافظة إدلب.

مارك كوتس، نائب المنسق الأممي الإقليمي للأزمة السورية، قال إنه شعر بالرعب" من الهجمات المستمرة على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية.

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