البث الحي
سياسة|مصر

حملة لمناصرة "علا القرضاوي" بعد قرار تجديد حبسها في مصر

السلطات المصرية أعادت اعتقال- علا القرضاوي- بعد قرار المحكمة الإفراج عنها
السلطات المصرية أعادت اعتقال- علا القرضاوي- بعد قرار المحكمة الإفراج عنها
6/7/2019

دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون في مصر لإضراب رمزيٍ عن الطعام اليوم السبت، تضامناً مع علا القرضاوي، المعتقلة في السجون المصرية، لتجديد السلطات حبسها بعد ساعات من قرار بإخلاء سبيلها.

لماذا الإضراب؟
  • علا ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضاً على حبسها مجدداً بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الإفراج عنها.
  • فوجئت علا القرضاوي باستمرار احتجازها واتهامها بقضية جديدة.
  • القرضاوي كانت قد أدرجت على ذمة دعوى جديدة في نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقتها في السجن".
  • تقرر حبس علا القرضاوي ١٥ يوماً في نفس اليوم الذي حصلت فيه على قرار إخلاء سبيل من القضية رقم ٣١٦ لعام ٢٠١٧، ووجهت لها النيابة العام تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها.

دعوات لإضراب عن الطعام مناصرة 
  • نشطاء مصريون نشروا الدعوة للإضراب التضامني مع هاشتاج "كونوا صوتها" و"الحرية لعلا القرضاوي" و"متضامن مع علا القرضاوي".
  • غردت الناشطة الحقوقية المصرية منى سيف قائلةً إنها ستدخل في إضراب رمزي تضامناً مع علا.
  • شاركت الناشطة السياسية علا شهبة بالإضراب عن الطعام واصفة قرار تجديد حبس علا القرضاوي بالظالم.
  • تضامنت الأستاذة الجامعية والناشطة ليلى سويف مع علا القرضاوي وأيدت الدعوة للإضراب عن الطعام لإيصال صوتها.
  • دخل الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف بإضراب رمزي لمدة 24 ساعة وغرد موجها التحية لكل من تضامن مع أخته علا القرضاوي.

خلفيات:
  • منظمة العفو الدولية (أمنستي) كانت قد أدانت الخميس الماضي قرار النيابة احتجاز علا على ذمة قضية جديدة وذلك بعد ساعات من قرار إخلاء سبيلها في قضية أخرى.
  • الأحد الماضي، طالبت أسرة "علا"، بإطلاق سراحها وسراح زوجها السياسي حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.
  • "علا القرضاوي" مواطنة قطرية تبلغ من العمر 57 عاماً وهي من أصل مصري، وأم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية. 
  • زوج علا "حسام خلف"، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، اعتقلته السلطات المصرية عام 2014، ولم توجه إليه أي اتهام، وتم إطلاق سراحه عام 2016، قبل أن تعتقله مرة أخرى مع زوجته.
  • أمضا علا وحسام بعض الوقت في كل من مصر والولايات المتحدة وقطر، وأكملا دراستهما الجامعية في تكساس بالولايات المتحدة، في الثمانينيات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الإويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)