ترمب يبدأ قريبا حملات ترحيل المهاجرين ويصر على سؤال الجنسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الجمعة) إن حملات الاعتقال بهدف ترحيل المهاجرين ستبدأ "قريبا جدا" بينما تعهد مدافعون عن المهاجرين أنهم سيكونون "مستعدين" عندما يأتي ضباط الهجرة.

موقف متشدد تجاه الهجرة:

ترمب: لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنين.

ترمب جعل موقفه المتشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020.

سبق أن أكد ترمب أن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز.

إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك: المداهمات تستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا الآونة الأخيرة بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.

الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين: التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكي، إذ أنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.

إلسا لوبيز ناشطة تعمل لصالح منظمة مدافعة عن حقوق المهاجرين: يجب أن نكون مستعدين، ليس فقط عندما يعلن ترمب الأمر، لأن هناك اعتقالات تتم كل يوم وهي في ازدياد.

ترمب: سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنين

ترمب يصر على إدراج سؤال الجنسية: