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سياسة

الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان السعوديين

عملية استهداف سابقة لمطار جازان السعودي من قبل جماعة الحوثي
عملية استهداف سابقة لمطار جازان السعودي من قبل جماعة الحوثي
6/7/2019

قالت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، إنها شنت عدة هجمات على مطاري أبها وجازان، جنوب غربي السعودية، عبر طائرات مسيرة، فيما لم يصدر تعقيب من المملكة بشأن الأمر.

التفاصيل
  • قال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن "طائرات من نوع قاصف 2k استهدفت مواقع عسكرية مهمة في مطار جازان وأبها الإقليميين"، فيما سبق أن أكدت المملكة أن المطارين أهداف مدنية، مستنكرة شن الحوثيين هجمات عليهما.
  • تحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.
  • زعم المتحدث باسم قوات الحوثيين أن العمليتين "أصابتا أهدافهما بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطارين".
  •  لم يصدر عن السلطات السعودية أو التحالف العربي الذي تقوده باليمن، تعقيبا على الأمر.
  • ثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.
المصدر : وكالات
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