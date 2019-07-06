الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان السعوديين

قالت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، إنها شنت عدة هجمات على مطاري أبها وجازان، جنوب غربي السعودية، عبر طائرات مسيرة، فيما لم يصدر تعقيب من المملكة بشأن الأمر.

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