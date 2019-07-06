الجزائر: مؤتمر للمعارضة لوضع خارطة طريق لتجاوز الأزمة

انطلق بالعاصمة الجزائرية، اليوم السبت، مؤتمر لأهم أقطاب المعارضة من أجل بحث خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

ويأتي المؤتمر بعد مبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة.

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احتضنت المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غربي العاصمة الجزائرية الاجتماع الذي يقول منظمون أن أكثر من 500 مشارك يمثلون أحزابا من مختلف التيارات وممثلين عن جمعيات ونقابات والحراك يشاركون فيه.

من أبرز المشاركين، علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق وهو رئيس حزب طلائع الحريات وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) وعبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي). وينسق أعمال المؤتمر وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي.

من أبرز الحضور أيضا جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد (علماني) وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) وعمار جيدل الناطق باسم منتدى حراك المثقفين.

في مداخلة خلال افتتاح المؤتمر، قال بن فليس إن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم تتمثل في الإسهام في انطلاقة جادة لحوار وطني يقتضي حلا للأزمة نحو تلبية المطالب الهادفة، والعادلة، والمشروعة للثورة الديمقراطية السلمية التي أدخلت بلدنا في عهد جديد".

رئيس الحكومة الجزائرية السابق ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس

بن فليس: هذا الحوار يرمي إلى تعديل النظام الانتخابي في كل تدابيره المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وإجرائها في آجال معقولة ومقبولة.

عن مبادرة الرئيس المؤقت بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة، يرى بن فليس أنها مبادرة "عرضت قاعدة ولو أنها غير كاملة يمكن التفاعل معها لوضع معالم الخروج من الانسداد السياسي القائم".

من جهته دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى حوار قائم على نوايا صادقة والابتعاد عن الصراعات الأيديولوجية معتبرا مطلب مجلس تأسيسي (إسقاط النظام نهائيا) مطلبا خطيرا.

من جهته اقترح رئيس حزب جيل جديد أن "تبدأ عملية التغيير بتعيين لجنة، تكون متكونة من رجال ونساء نزهاء، تحظى بالقبول من الجميع، وبتفويض لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين. ستتيح هذه المرحلة من النقاش الاتفاق على جدول أعمال الحوار".

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