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إيران تنفي احتجاز ناقلة بريطانية ومسؤول بريطاني يقول إنها "آمنة"

ناقلة النفط العملاقة (غريس1) بالقرب من جبل طارق
ناقلة النفط العملاقة (غريس1) بالقرب من جبل طارق
6/7/2019

قال مسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة إن ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا كانت قد توقفت في مياه الخليج في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت "آمنة وبخير".

توقف روتيني:
  • المسؤول أكد أن ناقلة النفط (باسيفيك فوياغر) توقفت في إطار إجراء روتيني لتعديل وقت وصولها إلى المرفأ التالي وواصلت سيرها بعد ذلك.
  • كانت إيران قد نفت تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن مصادر لم تسمّها نفي إيران لتقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفة إياها "بالمفبركة".
  • كانت بعض التدوينات على تويتر، أفادت بأن ناقلة النفط العملاقة (باسيفيك فوياغر) التي ترفع العلم البريطاني جرى احتجازها في الخليج.
  • قائد في الحرس الثوري الإيراني، كان هدد أمس الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوربي.
  • من جانب آخر نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن رجل الدين محمد علي موسوي جزائري تحذيره لبريطانيا اليوم السبت من رد فعل طهران على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق.
  • جزائري العضو بمجلس الخبراء، وهو هيئة دينية قوية، أوضح "أقول صراحة إن بريطانيا يجب أن تشعر بالخوف من الإجراءات التي ستتخذها إيران ردا على الاحتجاز غير المشروع لناقلة النفط الإيرانية".
  • وأضاف "أوضحنا أننا لن نصمت مطلقا على التسلط… ومثلما كان ردنا قويا على واقعة الطائرة الأمريكية المسيرة، سيكون لإيران رد مناسب أيضا على هذا الاحتجاز غير المشروع".
الناقلة العملاقة (غريس1) احتجزت للاشتباه في أنها تحمل نفط خام لسوريا-4 يوليو
 خلفيات:
  • احتجزت مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة "غريس 1 " يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوربي، في تحرك أثار غضب طهران وقد يؤدي إلى تصعيد مواجهتها مع الغرب.
  • هدد قائد في الحرس الثوري الإيراني أمس الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة النفط العملاقة.
  • كانت إيران أسقطت في 20 يونيو/ حزيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق أحد أقاليمها الجنوبية في الخليج، لكن واشنطن قالت إن الطائرة أُسقطت أثناء تحليقها فوق مياه دولية.
المصدر : رويترز
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