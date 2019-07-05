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سياسة

هارفارد تنهي تعاونها مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية

جامعة هارفارد الأمريكية
جامعة هارفارد الأمريكية
5/7/2019

أعلنت جامعة هارفارد الأمريكية الجمعة، إنهاء العمل باتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية (مسك).

التفاصيل
  • جوناثان سوين، المتحدثة باسم هارفارد: تم إلغاء منح دراسية صيفية كانت مخصصة سنويا لصالح 100 طالب سعودي ترشحهم مؤسسة مسك.
  • لم توضح المتحدثة سبب إلغاء الاتفاقية، لكن عدة جامعات عالمية ألغت تعاونها مع نظيراتها السعودية على خلفية جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
  • وقعت الاتفاقية بين جامعة هارفارد ومؤسسة مسك، عام 2016، لمدة 5 سنوات، وبموجبها كانت الجامعة تقدم منحا دراسية صيفية لقرابة 800 طالب كل عام يخصص 100 مقعد منها لطلاب سعوديين ترشحهم مؤسسة مسك.
خلفيات
  • سبق أن اعتذرت كلية كينيدي بجامعة هارفارد عن استضافة الأمير تركي الفيصل، سفير الرياض الأسبق لدى واشنطن، للحديث بإحدى محاضراتها، على خلفية قضية مقتل خاشقجي.
  • في فبراير/شباط الماضي، نظم حوالي 100 شخص من جامعة هارفارد تظاهرة في مكتبة كامبريدج العامة، مطالبين الجامعات بأن تكون أكثر شفافية بشأن علاقاتها المالية مع الحكومة السعودية.
  • قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.
  • قبل أسبوعين، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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