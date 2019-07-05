هارفارد تنهي تعاونها مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية

أعلنت جامعة هارفارد الأمريكية الجمعة، إنهاء العمل باتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية (مسك).

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جوناثان سوين، المتحدثة باسم هارفارد: تم إلغاء منح دراسية صيفية كانت مخصصة سنويا لصالح 100 طالب سعودي ترشحهم مؤسسة مسك.

لم توضح المتحدثة سبب إلغاء الاتفاقية، لكن عدة جامعات عالمية ألغت تعاونها مع نظيراتها السعودية على خلفية جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وقعت الاتفاقية بين جامعة هارفارد ومؤسسة مسك، عام 2016، لمدة 5 سنوات، وبموجبها كانت الجامعة تقدم منحا دراسية صيفية لقرابة 800 طالب كل عام يخصص 100 مقعد منها لطلاب سعوديين ترشحهم مؤسسة مسك.

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